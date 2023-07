iQOO Neo 7 Pro est officiel avec Snapdragon 8+ Gen 1 et 120W de charge

La marque iQOO a organisé aujourd’hui un événement en Inde, à l’occasion de l’introduction du smartphone Neo 7 Pro. L’appareil est livré avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, une charge de 120 W et un appareil photo principal de 50 MP. Si toutes ces fonctionnalités vous semblent familières, ainsi que le design, c’est parce qu’il s’agit de l’iQOO Neo7 Racing, relancé pour le public international.

Au cours de l’événement, la marque détenue par vivo a été largement annoncée avec sa « puissance à double puce », qui dispose d’une puce de jeu indépendante dédiée. Il extrapole les images pendant le jeu ; même les applications plafonnées à 90 ips peuvent être extrapolées à 120 ips sur l’iQOO Neo 7 Pro. Le rendu GPU réduit la consommation d’énergie et fournit « des fréquences d’images constamment élevées pour un jeu ininterrompu ». La marque n’a révélé aucun détail technique sur la puce sur scène.

Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec capteur Samsung GN5, d’un tireur ultra grand angle de 8 MP et d’un vivaneau macro de 2 MP. Le tireur de selfie a un capteur de 16 MP assis à l’intérieur d’un trou de perforation.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces est livré avec une résolution Full HD + et iQOO a promis une luminosité de 1300 nits. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un PWM de 2160 Hz et est certifié HDR10+. La seule et unique différence avec le Neo7 Racinf est l’interface utilisateur – l’iQOO Neo 7 Pro est livré avec Funtouch 13 en plus d’Android 13.

Nouveau ou pas, ce téléphone impressionne par sa charge de 120 W pour la batterie de 5 000 mAh qui charge le téléphone de 0 à 50 % en huit minutes. Il existe également la plus grande chambre à vapeur jamais vue dans un smartphone iQOO pour maintenir les températures basses, de sorte que les performances ou la charge rapide n’endommageront pas l’appareil à long terme.









vivo iQOO Neo 7 Pro

Les ventes d’iQOO Neo 7 Pro commencent le 15 juillet sur le site Web de la société et sur Amazon India. Le téléphone sera disponible en Fearless Flame, qui est la version en cuir orange végétalien, et Dark Storm, qui est un dégradé bleu-noir avec un dos en plastique.

Les prix sont de 34 999 INR (425 $/390 €) pour la variante de mémoire 8/128 Go et de 37 999 INR (465 $/425 €) pour 12/256 Go. Il existe des remises pour les lève-tôt et des offres bancaires qui peuvent faire perdre 3 000 INR (36 $ / 33 €) au cours des trois premiers jours. De plus, iQOO offrira 2 ans de garantie et un an supplémentaire à ceux qui pré-réserveront le smartphone.

