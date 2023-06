iQOO Neo 7 Pro confirmé pour disposer d’un appareil photo 50MP

iQOO lancera l’iQOO Neo 7 Pro le 4 juillet, et les images qu’il a partagées ont révélé que le smartphone arborerait trois caméras à l’arrière. Aujourd’hui, iQOO a confirmé que ce système à trois caméras serait mis en vedette par une caméra ISOCELL GN5 de 50 MP avec OIS.

iQOO n’a pas révélé le but des deux autres caméras, mais il s’agit probablement d’unités ultra-larges et de profondeur/macro.

Capturez chaque instant avec des détails époustouflants avec #iQOONeo7Pro! La caméra principale 50MP OIS Ultra Sensing vous donne les outils pour prendre des photos incroyables. Avec la technologie ISOCELL GN5, même les environnements à faible luminosité ne vous gêneront pas. Savoir plus – https://t.co/e0vuC8Havj pic.twitter.com/yMcw5M0SY7 – iQOO Inde (@IqooInd) 28 juin 2023

Les spécifications précédemment confirmées de l’iQOO Neo 7 Pro incluent le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, une puce de jeu indépendante et une charge de 120 W. Le smartphone aura deux options de couleur – Fearless Flame et Dark Storm. Le premier comportera un dos en similicuir.

L’iQOO Neo 7 Pro serait un Neo7 Racing rebadgé actuellement disponible en Chine. Il est alimenté par la puce Snapdragon 8+ Gen 1, arbore un écran AMOLED FullHD+ 120 Hz de 6,78 pouces et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W.







iQOO Neo7 Course

L’iQOO Neo7 Racing dispose d’un jeu de tir selfie 16MP, et à l’arrière se trouve un appareil photo 50MP rejoint par des unités macro ultra larges 8MP et 2MP. Le Neo 7 Racing a jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et il exécute le système d’exploitation Origin basé sur Android 13 prêt à l’emploi.