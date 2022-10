iQOO Neo 7 Geekbench run révèle le chipset Dimensity 9000+, 12 Go de RAM

Le prochain iQOO Neo 7 traverse les étapes d’un téléphone rumeur. Il a passé la certification avec le 3C, révélant sa charge de 120 W, puis s’est révélé avoir le MediaTek Dimensity 9000+, et maintenant le chipset a été confirmé par Geekbench.

La course révèle que le vivo, numéro de modèle V2231A, utilisera le MediaTek Dimensity 9000+, comme en témoigne la carte mère, k6983v1_64, et la vitesse d’horloge plus élevée de 3,20 GHz sur le cœur Cortex-X2 principal.

Geekbench révèle également que l’iQOO Neo 7 dispose de 12 Go de RAM et fonctionne sous Android 13.

Ainsi, en additionnant les faits avec les rumeurs, l’iQOO Neo 7 aura un chipset Dimensity 9000+ avec jusqu’à 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 120 W, un appareil photo large de 50 MP, qui devrait être le Sony IMX766V avec un optiquement -lentille stable sur le dessus.

L’écran devrait être un AMOLED de 6,78 pouces compatible 120 Hz. vivo pourrait dévoiler l’iQOO Neo 7 dès ce mois-ci.

La source