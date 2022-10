iQOO Neo 7 confirmé avoir E5 AMOLED, batterie 5 000 mAh, refroidissement liquide

vivo a révélé quelques nouveaux détails sur le prochain smartphone iQOO Neo 7. Grâce aux teasers Weibo, nous avons appris que l’iQOO Neo 7 aura un Samsung E5 AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une puce d’affichage Pro+ pour une gestion plus intelligente de la consommation d’énergie et des fréquences d’images stables pendant les jeux.

En ce qui concerne l’appareil photo, l’iQOO Neo 7 aura un appareil photo principal Sony IMX766V de 50 MP associé à quelques objectifs, probablement pour des capacités ultra larges et macro. La rumeur veut qu’il y ait un appareil photo 16MP à l’avant.









Vivo a taquiné deux images de l’iQOO Neo 7 sur Weibo

L’iQOO Neo 7 comprendra une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 120 W. Et, étant un téléphone de jeu, vivo a confirmé que l’iQOO Neo 7 aura un refroidissement liquide. Cela aidera le Dimensity 9000+ à exploiter son potentiel.











Refroidissement liquide, batterie de 5 000 mAh et écran intelligent E5 AMOLED

Vivo dévoilera l’iQOO Neo 7 lors d’un événement en Chine le 20 octobre. Attendez-vous à une variété de couleurs et de configurations de mémoire et de RAM – 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go.

