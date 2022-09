iQOO Neo 7 aura une charge de 120 W, selon les rumeurs, pour emballer un nouvel appareil photo 50MP

La version globale de l’iQOO Neo 6 a été mise en ligne il y a seulement quelques mois, mais les fuites s’accumulent déjà pour son successeur. Le téléphone vient d’être répertorié par le 3C alors qu’il fuit Station de discussion numérique a révélé quelques détails clés.

L’iQOO Neo 7 apportera une technologie de batterie améliorée avec prise en charge d’une charge plus rapide de 120 W (20 V/6 A), dépassant les 80 W des versions mondiale et chinoise du Neo 6. La capacité de la batterie n’a pas encore été révélée, mais le modèle actuel a 4 700 mAh dans son réservoir.

Les Neo 6 mondiaux et chinois étaient alimentés par des puces Qualcomm (Snapdragon 870 et 8 Gen 1, respectivement), mais le nouveau modèle devrait abandonner ceux en faveur d’un Dimensity 9000+, qui a récemment été présenté sur le ROG Phone 6D. , par exemple.

Selon DEC l’iQOO Neo 7 comportera un écran FHD + 120 Hz (avec gradation PWM). L’appareil photo principal comportera le capteur 50MP IMX766V (une version de l’IMX766 de Sony personnalisé pour vivo, 1/1.56″, 1.0µm), remplaçant le capteur 64MP GW1 (1/1.72″, 0.8µm) du Neo 6. L’IMX766V était utilisé dans le produit phare iQOO 8 Pro de l’année dernière.

Il est possible que l’iQOO Neo 7 soit dévoilé le mois prochain. Cependant, il est difficile de dire s’il s’agira d’un lancement mondial ou d’un lancement uniquement en Chine. De plus, il est tout à fait possible qu’il y ait des différences matérielles majeures entre les régions, comme ce fut le cas avec le Neo 6.

Source 1 (en chinois) | Source 2