iQOO a confirmé que ce sont les téléphones iQOO entrants: les 7 et 7 Legend seront dotés d’une technologie de refroidissement liquide avancée pour la dissipation de la chaleur. La méthode de refroidissement d’iQOO utilise des tubes en cuivre pour transférer le liquide de la zone SoC vers les zones plus froides de la plaque de graphite.

Cette plaque de l’iQOO 7 a une surface de 6000 mm2 pour que la chaleur se dissipe vers l’extérieur du téléphone. Cette plaque est utilisée en conjonction avec un noyau en alliage de magnésium, un gel de conductivité et la chambre à vapeur pour atteindre des températures de fonctionnement jusqu’à 14 ° C inférieures et jusqu’à 4 ° C de température de surface externe inférieure.

Pendant ce temps, l’iQOO 7 Legend utilise une chambre à vapeur d’une superficie de 4096 m2. mm combiné avec la «structure capillaire + pompe de puissance» interne qui transportera et dispersera rapidement la chaleur.

Les iQOO 7 et 7 Legend seront tous deux annoncés le 26 avril pour Amazon India. Le 7 reçoit un chipset Snapdragon 870, tandis que le 7 Legend est confirmé pour arriver avec le Snapdragon 888.