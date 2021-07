iQOO atteint 25 millions d’utilisateurs dans le monde et propose des offres spéciales du 13 au 16 juillet pour célébrer

La sous-marque vivo iQOO a annoncé avoir vendu plus de 25 millions de smartphones dans le monde, et pour célébrer cette étape, elle a annoncé les « iQOO Quest Days » en Inde du 13 au 16 juillet, dans le cadre desquels les clients bénéficieront de remises sur leur achat. d’iQOO 7, 7 Legend et Z3 d’Amazon.in.

Les clients qui achètent les iQOO 7, 7 Legend et Z3 bénéficieront d’une remise de 2 000 INR (26 $/22 €) en échangeant leurs anciens smartphones. De plus, ils recevront également des coupons d’une valeur allant jusqu’à 2 000 INR (27 $/23 €) d’Amazon. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Des offres iQOO Z3 iQOO 7 iQOO 7 Légende Coupons Amazon (tous les clients) 500 INR (7 $/6 €) 1 000 INR (13 $/11 €) 2 000 INR (26 $/22 €) Échange 2 000 INR (26 $/22 €) 2 000 INR (26 $/22 €) 2 000 INR (26 $/22 €) EMI sans frais (en mois) 6 9 12

L’iQOO 7 commence à 31 990 INR (430 $/360 €), tandis que l’iQOO 7 Legend a un prix de base de 39 990 INR (535 $/455 €). L’iQOO Z3, quant à lui, est le smartphone le plus abordable des trois et commence à 19 990 INR (270 $/225 €).

Vous pouvez vous diriger de cette façon pour consulter les spécifications détaillées des trois smartphones et ici pour lire notre examen pratique de l’iQOO 7 Legend.