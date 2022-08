iQOO 9T arrive avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 et V1+

Le smartphone iQOO 9T est désormais officiel en Inde avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Il dispose également d’une puce d’affichage vivo V1+ qui permet une vision nocturne extrême en temps réel.

Le nouveau téléphone de la sous-marque vivo hérite beaucoup de l’iQOO 9 Pro, y compris l’écran E5 AMOLED de 6,78 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Il y a un scanner d’empreintes digitales supersonique en dessous.

À l’arrière, nous avons un îlot rectangulaire, abritant le trio de caméras – 50MP principal avec capteur Samsung GN5 et OIS, 13 MP ultra large et téléobjectif 12MP.

L’iQOO 9T offre un système de refroidissement liquide à chambre à vapeur de 3 930 mm². zone, ce qui promet une grande dissipation de la chaleur et un bon refroidissement de l’appareil en cas d’utilisation intensive prolongée.

Les composants internes du téléphone contiennent un double moteur linéaire sur l’axe X en haut et en bas (gauche et droite lorsqu’il est tenu horizontalement) pour une expérience haptique et de jeu appropriée, et il y a également deux haut-parleurs stéréo.

La puce Vivo V1+ a déjà fait ses débuts dans le vivo X80 Pro, mais c’est la première fois qu’elle se dirige vers un appareil iQOO. Il apporte une réduction améliorée du bruit et une technologie de compensation de mouvement d’estimation de mouvement connue dans les téléviseurs sous le nom d’effet Soap Opera. Il est également utilisé pour un aperçu des photos lors de la prise de vue en mode Nuit. Il a très bien fonctionné sur le X80 Pro et nous n’avons aucune raison de nous attendre à quelque chose de différent sur l’iQOO 9T.

Une autre caractéristique que l’iQOO 9T a obtenue de ses prédécesseurs de la série 9 est la batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide filaire de 120 W et une charge rapide sans fil de 50 W. Nous avons déjà établi que la demande de 8 minutes de 0 à 50 % est correcte, et la batterie se remplit en 20 minutes, nous sommes donc assez confiants que ce sera également le cas avec le 9T.









Vivo iQOO 9T

L’iQOO 9T a deux versions de couleur – Legend avec la bande et les couleurs BMW M Motorsport et une version noire unie appelée Alpha. Son prix est de 49 999 INR (8/128 Go) ou 54 999 INR (12/256 Go) et les lève-tôt recevront une manette iQOO gratuite d’une valeur de 3 999 INR lorsqu’elle est vendue séparément. Les ventes sont ouvertes sur la boutique en ligne d’iQOO en Inde, tandis qu’Amazon commencera à la vendre le 4 août.