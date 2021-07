iQOO 8 s’est présenté furtivement à la convention ChinaJoy, premier teaser officiel publié

Si vous êtes à Shanghai, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 août, vous pouvez visiter le stand iQOO au salon ChinaJoy. Si vous le faites, il y a de fortes chances que vous puissiez gérer le prochain iQOO 8 comme certains l’ont déjà fait.

Voici la preuve photo de plusieurs personnes avec le prochain téléphone. A noter que le téléphone est à l’intérieur d’un étui pour cacher son design et réserver quelques surprises pour l’annonce attendue le 4 août.



















iQOO 8 photographié à la convention ChinaJoy

Voici une vidéo montrant le téléphone en action :

Jusqu’à présent, il s’agissait d’aperçus non officiels du prochain appareil. Ensuite, le premier teaser officiel de l’iQOO 8. L’accent est mis sur l’affichage et d’après ce qu’il y a dans la vidéo, vous pouvez vous attendre à un écran HDR haute résolution avec un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz. Et ce sera un écran incurvé, comme on peut le voir sur les photos.

Retour au moulin à rumeurs – iQOO a mis en place des démos qui montrent son système de charge de 120 W sur son stand, mais l’iQOO 8 pourrait aller encore plus vite, 160 W, selon des informations non confirmées. Le téléphone devrait être l’un des premiers à intégrer le nouveau chipset Snapdragon 888+ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Leakster DigitalChatStation a également partagé des détails sur l’écran, 1 440 x 3 200 px (un Samsung E5 LTPO AMOLED, prétendument).

