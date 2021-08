iQOO 8 Series confirmé pour arriver le 17 août

Au cours du mois dernier, la série iQOO 8 a été taquinée et des images pratiques du smartphone iQOO inédit ont été présentées lors de la récente convention ChinaJoy la semaine dernière. Maintenant, le fabricant de téléphones chinois a officiellement confirmé sur son Weibo gérer qu’il lancera la série iQOO 8 le 17 août à 19h30, heure locale.

Affiche de l’événement de lancement de la série iQOO 8

L’affiche se traduit approximativement par « Contrôle total à l’aube de la conférence de la série iQOO 8 », ce qui, selon nous, a été perdu dans la traduction, mais peut être un clin d’œil aux hautes performances de l’iQOO 8.





















iQOO 8 photographié à la convention ChinaJoy

La série iQOO 8 devrait être la première à arriver avec le chipset Snapdragon 888+ légèrement mis à jour. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont également attendus. Bien qu’iQOO ait fait une démonstration de charge de 120 W lors de la convention ChinaJoy, une rumeur non confirmée suggère que l’iQOO 8 prendra en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 160 W. Selon DigitalChatStation, l’iQOO 8 aurait un écran Samsung E5 LPTO AMOLED avec 1400 x 3200 px.

Les photos de la convention qui ont fait surface la semaine dernière ne montraient qu’une partie du téléphone car il était caché dans des enceintes de sécurité. Seuls l’avant et une partie du bas du téléphone étaient visibles. L’écran a deux bords incurvés et le bord inférieur du téléphone est plat. On se demande si tout le cadre sera aplati tout autour.

