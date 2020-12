La semaine dernière, nous avons vu une liste de certification sur le prochain téléphone de jeu iQOO 7 qui a révélé une solution de charge rapide de 120 W. Maintenant, pronostiqueur chinois Station de chat numérique a révélé que l’appareil arborera également un écran 120 Hz avec une résolution FHD + aux côtés d’une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide de 120 W susmentionnée, le tout associé au dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. En outre, le blogueur a révélé que l’appareil devrait sortir à la mi-janvier.





Poste de chat numérique Weibo post

Plus tôt cette semaine, l’iQOO 7 a été repéré entre les mains de joueurs e-Sport lors de la finale de la King Pro League (KPL) et la page officielle Weibo d’iQOO a révélé un design co-marqué BMW, tout comme sur l’iQOO 5 Pro arborant le bleu du constructeur allemand. et les couleurs d’accent rouge. Nous pouvons repérer un grand îlot de caméras à l’arrière qui semble inspiré du X50 Pro de vivo, qui est conçu pour comporter un capteur principal de 1 / 1,2 pouce avec 48MP et OIS.







Conception officielle de l’iQOO 7 Pro

La série iQOO 7 lancera une nouvelle version de l’interface utilisateur iQOO basée sur OriginOS de vivo. On ne sait toujours pas si la série fera son chemin sur les marchés mondiaux après que ses prédécesseurs soient restés exclusifs sur le marché chinois.

