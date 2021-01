La marque chinoise de smartphones iQoo a lancé son dernier smartphone phare, l’iQoo 7, alimenté par le dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et doté d’une configuration à triple caméra arrière. L’iQoo 7 a été lancé dans trois finitions distinctes, aux côtés d’une édition spéciale conçue en partenariat avec BMW M Motorsport qui porte les bandes tricolores de BMW Motorsport à l’arrière. L’iQoo 7 a été initialement lancé en Chine au prix de 3798 CNY (environ 43000 Rs) pour l’option de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et de 4198 CNY (environ 47600 Rs) pour la variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go.

Le smartphone phare iQoo 7 a été lancé dans trois options de couleur – noir, bleu latent et édition couleur légendaire – en dehors de l’édition spéciale BMW M Motorsport. Le smartphone sera mis en vente en Chine le 15 janvier et les détails sur la disponibilité internationale n’ont pas encore été révélés. L’iQoo 7 fonctionne sur OriginOS basé sur Android 11 d’iQoo. Il dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,62 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le smartphone est alimenté par le dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.

En termes d’optique, l’iQoo 7 est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra-large f / 2,2 et un capteur de profondeur de 13 mégapixels. À l’avant, l’iQoo 7 est livré avec un selfie de 16 mégapixels.

Les options de connectivité incluent 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS / A-GPS, NFC et un port USB de type C.