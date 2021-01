iQOO a évolué depuis son origine quand il s’agissait de la sous-marque de jeu de vivo, mais une partie de ce pedigree transparaît encore dans son dernier produit phare annoncé aujourd’hui – l’iQOO 7. Il n’y a qu’un seul modèle (pour le moment au moins) et il apporte le Chipset Snapdragon 888, charge rapide de 120 W et plusieurs améliorations de jeu. Le téléphone fonctionne sur le tout nouveau système d’exploitation Origin de vivo basé sur Android 11, qui est le successeur du système d’exploitation FunTouch de vivo.

Nous avons un écran AMOLED de 6,62 pouces à l’avant avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile sort à 300 Hz et iQOO annonce également un taux d’échantillonnage tactile instantané jusqu’à 1000 Hz (vous avez bien lu) pour un jeu fluide. L’affichage est également sensible à la pression avec une zone gauche et droite en mode paysage permettant des contrôles plus précis dans les titres pris en charge.

Le panneau HDR10 + est livré avec une découpe de trou de perforation centrée pour la caméra selfie 16MP. Vous bénéficiez également de deux haut-parleurs stéréo avec audio haute résolution développés en partenariat avec Monster Audio.

Le chipset Snapdragon 888 est chargé du gros du travail et iQOO propose des options spéciales de réglage des performances pour les jeux vous permettant de profiter au maximum du dernier chipset Qualcomm. Il est associé à un stockage UFS 3.1 de 128/256 Go avec une architecture de stockage Multi-Turbo 5.0 aux côtés de 8/12 Go de RAM LPDDR5.









Snapdragon 888 • Écran sensible à la pression • Charge de 120 W

À l’arrière, nous trouvons une configuration à trois caméras avec un tireur principal de 48 MP avec OIS, ainsi qu’un module ultra-large de 13 avec un champ de vision de 120 degrés et un capteur téléobjectif de 13 MP équivalent à 50 mm. Le module principal est livré avec une stabilisation d’image Super Video avec HDR.

Il y a une batterie de 4000 mAh divisée en deux cellules distinctes de 2000 mAh qui permettent des vitesses de charge ultra-rapides de 120 W. Le FlashCharge de 120 W inclus permet à iQOO 7 d’atteindre une charge complète en 15 minutes chrono. Le chargeur est également compatible avec le protocole 65W PD.

L’iQOO 7 est disponible en trois couleurs: bleu clair, noir et blanc BMW M-sport co-branded version. La version de base 8/128 Go coûtera 3798 CNY (586 $), tandis que la version 12/256 Go coûtera 4198 CNY (648 $).









iQOO 7 en bleu, noir et blanc

Les précommandes en Chine sont déjà en cours tandis que les ventes officielles devraient débuter le vendredi 15 janvier. Nous n’avons pas encore obtenu de détails sur la disponibilité internationale et les prix de l’iQOO 7.