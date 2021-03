iQoo India taquine le lancement d’un nouveau smartphone doté d’un processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. Il semble que la société se prépare enfin à dévoiler l’iQoo 7 équipé du même processeur, en Inde après son lancement en Chine en janvier 2021. Dans un message sur Twitter et d’autres poignées de médias sociaux, iQoo déclare que le nouveau téléphone sera facturé en dessous de Rs 40 000. Pour le moment, certains fabricants de smartphones ont annoncé des smartphones équipés de Snapdragon 888 pour le marché indien. OnePlus a lancé le OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro avec le même chipset Qualcomm avec un prix commençant à Rs 49,999. Le Vivo X60 Pro Plus qui porte le Snapdragon 888 sera lancé en Inde le 26 mars, bien que les détails des prix ne soient pas clairs pour le moment. iQoo India n’a pas encore révélé officiellement si le téléphone en question est bien l’iQoo 7.

Pour rappel, l’iQoo 7, lancé en Chine en janvier 2021, se déclinait en trois finitions distinctes aux côtés d’une édition spéciale conçue en partenariat avec BMW M. Motorsport. Son prix en Chine a commencé à 3798 CNY (environ 43000 Rs) pour l’option de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go et à 4198 CNY (environ 46700 Rs) pour la variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go. Le modèle régulier était disponible dans les options de couleur noir, bleu latent et légendaire, tandis que l’édition spéciale présentait les rayures tricolores emblématiques de BMW à l’arrière.

En termes de spécifications, l’iQoo 7 fonctionne sur OriginOS basé sur Android 11 avec des modifications mineures pour les smartphones iQoo. Il arbore un écran Full HD + AMOLED de 6,62 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme mentionné, le smartphone contient le chipset phare Snapdragon 888 de Qualcomm associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, sous le capot. En termes d’optique, l’iQoo 7 est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra-large f / 2,2 et un capteur de profondeur de 13 mégapixels. À l’avant, l’iQoo 7 est livré avec un selfie de 16 mégapixels. Les autres caractéristiques notables de l’iQoo 7 incluent 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS / A-GPS, NFC et un port USB Type-C pour le chargement. Le smartphone contient une batterie de 4000 mAh qui est censée atteindre une charge complète avec l’adaptateur de 120 W.

La date de lancement du nouveau téléphone iQoo avec Snapdragon 888 SoC reste également floue pour le moment.