iQOO 7 5G dans Monster Orange dévoilé en Inde

Alors que l’on attend patiemment les débuts d’iQOO 8, la marque a annoncé un nouveau coloris pour son iQOO 7 5G baptisé Monster Orange. Le combiné sera mis en vente à partir du 26 juillet via Amazon India et le magasin iQOO pour un prix de vente au détail de 31 990 INR (430 $). Le téléphone n’était auparavant disponible que dans les couleurs Ice Blue et Storm Black.

iQOO 7 contient un AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Jeu de puces Snapdragon 870, batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 66 W et configuration à trois caméras. Le tireur principal utilise un capteur 48MP avec OIS, ainsi qu’un vivaneau ultra-large 13MP et un assistant de profondeur 2MP. L’avant du logiciel est couvert par Funtouch 11.1 au-dessus d’Android 11.