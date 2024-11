iQOO 13 fait ses débuts avec Snapdragon 8 Elite, un anneau de caméra RVB et une énorme batterie

La première génération de smartphones Snapdragon 8 Elite est arrivée et l’iQOO 13 semble aller encore plus loin avec un écran de premier ordre, des caméras améliorées et une énorme batterie de 6 150 mAh.









iQOO 13 est l’un des premiers téléphones à être lancé avec le Snapdragon 8 Elite

L’écran de l’iQOO 13 est légèrement plus grand que celui de son prédécesseur (6,82 pouces) et utilise le dernier matériau électroluminescent Q10 qui lui permet d’atteindre une luminosité maximale de 1 800 nits.

Le panneau AMOLED LTPO 2.0 fabriqué par BOE présente une résolution de 1 440 x 3 200 px et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 144 Hz. Il bénéficie également des coins incurvés micro-quad à la mode qui ressemblent à un écran plat mais présentent des courbes subtiles aux quatre coins. Il y a une caméra selfie de 32 MP et un scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran.

L’arrière de l’iQOO 13 comporte un important anneau de caméra éclairé par RVB qui propose 72 effets de lumière. Cela comprend 12 combinaisons de couleurs et des effets carieux comme des pulsations et des spirales.

L’anneau lumineux RVB peut afficher des notifications, réagir à la lecture de musique et afficher votre état de charge. Il peut également indiquer les victoires et les victoires dans certains titres de jeux comme Honor of Kings.

Le département appareil photo comprend trois appareils photo de 50 MP : un appareil photo principal de 1/1,56 pouces (IMX921) avec OIS, un téléobjectif 2x de 1/2,93 pouces et un appareil de tir ultra-large de 1/2,76 pouces avec une ouverture f/2,0.

iQOO 13 est livré avec OriginOS 5 basé sur Android 15 en Chine tandis que la version mondiale devrait être livrée avec FuntouchOS 15 une fois lancée en décembre.

Le nouvel appareil est également livré avec une batterie au silicium-carbone de 6 150 mAh prenant en charge une charge filaire de 120 W. Une autre mise à niveau pour cette année est la protection contre la poussière et l’eau IP69.

iQOO 13 est disponible dans les couleurs Legend White, Track Black, Nardo Grey et Isle of Man Green. Le prix commence à 3 999 CNY (560 $) pour la version 12/256 Go et atteint 5 199 CNY (730 $) pour la version 16 Go de RAM et 1 To de stockage.



Configuration Tarifs iQOO 13





12 Go/256 Go 3 999 CNY (560 $)

16 Go/256 Go 4 299 CNY (605 $)

12 Go/512 Go 4 499 CNY (631 $)

16 Go/512 Go 4 699 CNY (660 $)

16 Go/1 To 5 199 CNY (730 $)









Les expéditions en Chine commencent le 10 novembre. Le téléphone devrait faire ses débuts mondiaux en décembre.

Source (en chinois)