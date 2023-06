iQOO 11S et TWS 1 devraient être lancés le 4 juillet

Le lancement de l’iQOO 11S est maintenant confirmé le 4 juillet aux côtés d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil appelée iQOO TWS 1. Les deux produits seront annoncés lors d’un événement spécial en Chine qui aura lieu le 4 juillet à partir de 19h30, heure de Pékin. Le téléphone et les écouteurs sont déjà prêts pour les réservations anticipées sur la boutique en ligne officielle vivo China ainsi que sur les plateformes en ligne JD.com et Tmall.









iQOO 11S et TWS 1

Une vidéo teaser d’accompagnement pour l’iQOO 11S montre qu’il sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui pourrait finir par être le prochain SoC Snapdragon 8+ Gen 2. Le nouveau chipset devrait comporter un processeur overclocké fonctionnant à 3,36 GHz, un peu comme le chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.





L’iQOO 11S sera proposé en noir, cyan et blanc BMW M-Sport et arrivera avec une charge rapide de 200W. Les rumeurs suggèrent également un écran AMOLED de 6,78 pouces (résolution 2K, 144 Hz), une caméra principale Sony IMX866V de 50 MP et une batterie de 4 700 mAh.

Source (en chinois)