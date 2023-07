iQOO 11S et TWS 1 annoncés

Les derniers ajouts à la gamme iQOO sont ici avec les écouteurs sans fil iQOO 11S et TWS 1. Le 11S est une mise à jour mineure de l’iQOO 11 apportant jusqu’à 1 To de stockage, une charge rapide de 200 W par rapport à 120 W sur l’iQOO 11 et une caméra principale IMX866 améliorée de 50 MP. Le reste des spécifications entre les deux téléphones est identique, tout comme leurs conceptions.

iQOO 11S

Le 11S apporte le même écran AMOLED LTPO4 de 6,78 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 200 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz que son prédécesseur. L’appareil est également équipé de la puce d’affichage V2 de vivo qui aide à gérer le taux de rafraîchissement et les performances de jeu. Il y a une caméra frontale de 16MP cachée dans la découpe du trou de perforation en haut.

La première différence majeure se situe à l’arrière où nous avons une caméra principale 50MP IMX 866 (1/1.49″, 1.0µm pixels) – le même capteur utilisé dans le vivo X90 et le vivo X90S récemment annoncé. Le tireur principal est rejoint par un Module portarit 50mm 13MP (zoom 2x) et un objectif ultra large 8MP.

Il y a un Snapdragon 8 Gen 2 à la barre associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. L’iQOO 11 amxed à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le système de refroidissement VC de 4 013 mm2 de l’iQOO 11 est également repris.









iQOO 11S apporte une batterie de 4 700 mAh et une charge rapide de 200 W

Le prochain ajout important à l’iQOO 11S concerne le département de la batterie et de la charge où l’appareil dispose d’une cellule légèrement plus petite de 4 700 mAh par rapport à celle de 5 000 mAh sur l’iQOO 11, mais il ajoute une charge rapide de 200 W à la place de la solution de 120 W sur l’ancien. modèle. Le côté logiciel est couvert par OriginOS 3 au-dessus d’Android 13.

RAM/stockage Prix en USD (converti)

12/256 Go 3 799 CNY 526 $

16/256 Go 4 099 yuans 567 $

16/512 Go 4 399 CNY 609 $

16 Go/1 To 4 799 CNY 664 $





iQOO 11S est disponible en bleu, noir et blanc BMW Motorsport. La version de base de 12/256 Go commence à 3 799 CNY tandis que le modèle haut de gamme de 16 Go de RAM et 1 To est de 4 799 CNY. Les ventes ouvertes en Chine commencent le 10 juillet.

iQOO TWS 1

L’iQOO TWS 1 apporte une conception intra-auriculaire et offre une connectivité Bluetooth 5.3, la prise en charge du codec aptX Lossless et des pilotes dynamiques de 12,2 mm. Les écouteurs couvrent le spectre audio 5 Hz – 40 kHz et sont équipés d’une suppression active du bruit qui peut noyer jusqu’à 49 dB de bruit autour de vous.









iQOO TWS 1

Les écouteurs sont évalués jusqu’à 10,5 heures de lecture sur une seule charge tandis que le boîtier prolonge la durée d’utilisation totale à 42 heures. Il existe un mode de jeu qui réduit la latence à 54 ms.

iQOO TWS 1 est disponible en blanc et noir et coûte 399 CNY (55 $).