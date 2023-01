iQoo 11 Review: Slick But Rare

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performance exceptionnelle

Caméras solides

Grande autonomie de la batterie

Charge 120W Les inconvénients Design grand et glissant

Chargé de bloatware

Pas de charge sans fil

Pas d’indice IP Notre avis L’iQoo 11 est un superbe téléphone haut de gamme avec les meilleures performances Android du marché, une grande autonomie de batterie et des appareils photo étonnamment bons pour le prix. Vous ne pourrez peut-être pas l’acheter.

Le plus grand compliment que je puisse faire à l’iQoo 11 est que je pourrais l’utiliser avec plaisir comme téléphone principal dans un avenir prévisible. Ce n’est pas quelque chose que je peux dire à propos de nombreux téléphones qui passent sur mon bureau pour examen.

C’est une agréable surprise étant donné qu’il s’agit d’un téléphone de la sous-marque de Vivo, une entreprise qui vend à peine des téléphones en Europe et n’a aucune présence aux États-Unis. iQoo lui-même ne vend pas officiellement l’iQoo 11 ou tout autre téléphone dans ces régions.

C’est vraiment dommage car c’est un superbe téléphone. C’est le premier à être livré avec le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et ça se voit. C’est l’un des téléphones Android les plus rapides et les plus réactifs que j’ai jamais utilisés.

Le logiciel pourrait encore être amélioré et il y a une quantité brute de bloatware préinstallé, mais vous serez récompensé par une grande autonomie de la batterie, d’excellents appareils photo et des performances optimales qui en font une excellente option pour les joueurs mobiles si vous pouvez obtenir vos mains dessus.

Et c’est le hic ici, car l’iQoo 11 n’est en vente qu’en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et en Inde.

Concevoir et construire

Conception sans fioritures…

… Sauf si vous obtenez le blanc

Très, très glissant

L’iQoo 11 que j’ai examiné est un modèle subtil en verre noir mat uni. C’est subtil mais l’un des téléphones les plus glissants que j’ai jamais utilisés. Bien que je n’aime pas le boîtier en plastique bon marché inclus dans la boîte, je l’ai utilisé car sinon, le téléphone tombait constamment de mes (petites) mains et des bras du canapé.

Ce modèle contraste fortement avec l’autre version, qui est d’un blanc éclatant avec la marque BMW et une bande bleue et rouge dans le dos. Je préfère le modèle noir.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

À l’arrière du téléphone se trouve un module de caméra rectangulaire assez grand mais doté d’un panneau de verre plat protégeant les triples caméras et le flash. C’est un look intelligent qui s’inspire de téléphones tels que le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Les rails métalliques autour du bord ne sont cassés que par une bascule de volume à droite au-dessus d’un bouton d’alimentation, avec un port USB-C, un plateau SIM, un micro et une grille de haut-parleur en bas.

Je n’aime pas la marque « ULTRA SENSING » sous le boîtier de l’appareil photo, mais elle est plus subtile que sur certains autres téléphones et constitue un petit clin d’œil au design et au lettrage traditionnels de l’appareil photo. Il n’y a pas non plus d’indice IP pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui est dommage.

Écran et haut-parleurs

Dalle plate Samsung E6

6,78 pouces, 144 Hz, AMOLED

Deux haut-parleurs stéréo

Comme beaucoup de téléphones modernes, l’iQoo 11 est absolument énorme grâce à son écran AMOLED de 6,78 pouces. Je pense que c’est trop grand, mais je préfère les petits téléphones grâce à mes petites mains.

C’est l’un des premiers téléphones à utiliser l’écran E6 de Samsung, un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution 2K de 3200 x 1440. Il est très bon et a une luminosité maximale de 1 800 nits pour une lecture claire à l’extérieur.

Avec ce taux de rafraîchissement élevé vient également LTPO 3.0 qui peut faire varier intelligemment le taux de rafraîchissement entre 60 et 144 Hz pour économiser la batterie. Il a fière allure, mais pas aussi lisse à mes yeux que des technologies similaires sur l’iPhone 14 Pro et Google Pixel 7 Pro.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il est également pratiquement impossible de faire la différence entre 120 et 144 Hz, vous ne devriez donc pas opter pour ce téléphone uniquement sur la base de cette spécification. Mieux vaut le « double monstre tactile » d’iQoo, ce qui signifie que vous pouvez utiliser simultanément les côtés gauche et droit de l’écran en mode paysage tout en jouant avec jusqu’à quatre points tactiles pour un contrôle plus flexible.

Les deux haut-parleurs stéréo sont agréables à voir (et à entendre !) et conviennent parfaitement aux jeux et à certains visionnages occasionnels de YouTube.

Vivo et iQoo se sont assurés que l’iQoo 11 était le premier téléphone commercialisé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. C’est super de voir

Spécifications et performances

Snapdragon 8 Gen 2

La puce V2 de Vivo

256 Go de stockage/16 Go de RAM

Vivo et iQoo se sont assurés que l’iQoo 11 était le premier téléphone commercialisé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. C’est formidable à voir, car parfois nous voyons de nouvelles puces lancées mais des téléphones annoncés plus tard encore avec la génération précédente de silicium.

Le 8 Gen 2 ressemble à une solide avancée, du moins dans ce téléphone. Parfois, les mises à niveau sont incrémentielles, mais en regardant les scores de référence bruts ainsi que les performances lors du multitâche et des jeux, l’iQoo est clairement à la hauteur.

Les séries de Call of Duty Mobile et Asphalt 9 ont été sans faille avec des fréquences d’images exorbitantes et aucun décalage visible.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

iQoo se concentre sur le jeu en tant que marque et cela est évident avec l’inclusion de la puce V2 de Vivo dans le téléphone qui, selon la société, augmente la fréquence d’images et réduit la consommation d’énergie. Je ne sais pas si c’est la puce qui fait cela spécifiquement, mais l’expérience de jeu est de premier ordre et comparable à d’autres téléphones de jeu, dont la plupart ont un design beaucoup plus extravagant que le modèle noir subtil que je testais.

Il est également utile que le téléphone soit livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X, une norme de mémoire rapide et performante qui signifie que ce téléphone survole tout. De plus, 256 Go de stockage sont plus que suffisants pour moi aussi, mais il n’y a pas d’option extensible.

Le téléphone fonctionnait à peine à chaud même lorsque je le mettais sous une charge intense, ce qui pourrait être dû à l’inclusion de ce qu’iQoo appelle un système de refroidissement liquide à chambre à vapeur. Autant que je sache, cela ne contient pas réellement de liquide, mais utilise plutôt de fines couches de graphite et d’acier inoxydable pour dissiper la chaleur créée par le chipset et les composants lors du jeu, par exemple.

iQoo dit que cela peut réduire l’augmentation de la chaleur dans la partie supérieure du téléphone de plus de deux degrés centigrades.

L’haptique sur le téléphone est également très bonne, avec de petits pépins pour les vibrations du clavier qui ne sont pas aussi bonnes que sur le dernier iPhone mais qui s’en rapprochent.

Les caméras de l’iQoo 11 sont étonnamment excellentes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Appareil photo et vidéo

Excellent capteur principal 50Mp

Appareil photo téléobjectif/portrait 13Mp

Caméra ultra-large 8Mp

Les caméras de l’iQoo 11 sont étonnamment excellentes. Le capteur principal de 50Mp n’est pas aussi bon ou bien calibré que l’équivalent sur le Vivo X80 Pro, mais on dirait que Vivo a transmis certaines des astuces de traitement d’image de ce superbe appareil photo à celui-ci.

La plage dynamique est très bonne et les images ont beaucoup de dynamisme, mais le mode automatique augmente le ciel bleu et l’herbe verte à des niveaux assez saturés. Le ciel dans les quatre premières images du diaporama montrant l’hôtel St Pancras était aussi orange qu’ils en ont l’air – c’est la caméra qui capture bien la scène plutôt que de la rendre étrangement orange.

Certaines images sont également trop nettes, donnant une sensation artificielle. J’ai dû appuyer plusieurs fois pour faire la mise au point pour obtenir de meilleurs résultats, ce dont le capteur principal est certainement capable. Dans l’image ci-dessous, les chaînes pendantes de certaines des grues ne sont pas correctement traitées et l’image est très trop affûtée :

Henry Burrell / Fonderie

Mais sur la photo ci-dessous le niveau de détails est excellent et la plage dynamique est très représentative de la scène :

Henry Burrell / Fonderie

L’incohérence de l’imagerie est attendue sur un téléphone de ce prix, et pour la plupart, l’appareil photo principal excelle. L’ultra large est utilisable mais moins impressionnant, bien que le zoom optique 2x du téléobjectif soit agréable à avoir et conserve un bon niveau de détail et de qualité malgré l’utilisation d’un capteur f/2.46 13Mp moins puissant.

Je devais également m’assurer que les paramètres par défaut des filtres et des modes de beauté étaient désactivés pour éviter certains traitements logiciels géniaux. Il est exaspérant que certains d’entre eux soient activés par défaut, mais il s’agit d’un téléphone vendu sur des marchés qui pourraient préférer ce type de fonctionnalités.

La capture vidéo est également correcte, et le zoom avant pendant l’enregistrement est fluide et il y a un bon degré de stabilité, même à 10x. Le téléphone peut également enregistrer jusqu’à 8K à 30 images par seconde.

Batterie en charge

Très bonne autonomie

Charge rapide ultra rapide de 120 W

Refroidissement intégré pour les jeux

La durée de vie de la batterie de ce téléphone est incroyable, en particulier compte tenu de la puissance du chipset et du grand écran lumineux. Lors du test de batterie de PC Mark, il a fonctionné pendant 17 heures et 51 minutes, le meilleur score que nous ayons jamais enregistré pour un produit phare, et le deuxième meilleur que nous ayons jamais enregistré (derrière les 24 heures 52 minutes folles pour le mi- gamme Sony Xperia 10 IV).

Utilisation quotidienne sur 4G et 5G avec ma carte SIM principale dedans, le téléphone a facilement duré une journée et généralement quelques heures en une seconde avant que je ne cherche un chargeur.

Le chargeur 120W est livré dans la boîte et a vraiment changé la façon dont j’ai chargé mon téléphone. Plus besoin de le brancher pendant la nuit lorsque vous pouvez le brancher lorsque vous vous levez et qu’il est complètement chargé en 27 minutes époustouflantes. Il n’y a cependant pas de compatibilité de charge sans fil.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Android 13

Des tonnes de bloatware

Seulement deux ans de mises à jour

L’iQoo 11 exécute le système d’exploitation Funtouch de Vivo basé sur Android 13. Il est bon de voir la dernière version prête à l’emploi, bien que la société ne promette que deux mises à jour de plate-forme pour Android 15.

C’est dommage que Funtouch OS soit si ennuyeux. Il comprend des touches soignées comme un widget de lecteur de musique nano, mais le thème de couleur Material You d’Android 13 est introuvable. Les menus du téléphone ressemblent presque à un téléphone Android de 2017.

Le téléphone est également livré avec une quantité brute de bloatware installé. Lorsque je l’ai démarré pour la première fois, je suis tombé sur un dossier préinstallé appelé “Hot Apps” qui, pour être honnête, n’a pas réellement installé 60 (!) Applications, mais elles sont à installer en un clic. Il existe un dossier similaire appelé « Hot Games », qui installent tous deux ces applications via le V-Appstore de Vivo.

Bien qu’il soit courant pour les téléphones Android en dehors des marchés occidentaux d’avoir plus d’un magasin d’applications, il est toujours exaspérant d’avoir ce qui équivaut essentiellement à des dossiers remplis d’annonces d’applications préchargées sur un téléphone pour lequel vous aurez payé beaucoup d’argent. iQoo pré-installe également ses propres applications Téléphone et Messages, mais vous pouvez utiliser celles de Google si vous préférez.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe quelques autres applications préinstallées telles que Viu, SnackVideo, Shopee et Lazada. Ne vous inquiétez pas, Google Play Store est là et le téléphone exécute les services Google sans accroc. J’ai lancé le téléphone avec toutes mes applications habituelles disponibles.

Les meilleurs ajouts logiciels sont les modes de jeu qui s’exécutent automatiquement lorsque vous lancez un jeu. Glisser depuis la gauche pendant le jeu vous donne un panneau avec des lectures de l’utilisation du CPU et du GPU et des onglets pour sélectionner trois modes de jeu, y compris le monstre, qui augmente les performances du téléphone pour la meilleure expérience de jeu possible.

… la société ne promet que deux mises à jour de plateforme

Prix ​​& disponibilité

L’iQoo 11 est en vente en Indonésie pour 10 999 000 IDR, soit environ 720 $ / 590 £ au moment de l’examen en janvier 2023.

Le téléphone est également en vente en Inde à partir de 61 999 ₹, en Thaïlande à partir de 27 990,00 ฿ et en Malaisie à partir de 3 499 RM.

Verdict

L’iQoo 11 est facile à recommander. Il a des performances étonnantes dans un design simple (si vous obtenez le noir) qui conviendra aux joueurs à la recherche d’un téléphone capable mais ne veulent pas d’un design criard.

La durée de vie de la batterie est excellente, l’écran plat est superbe et les caméras sont exceptionnelles pour la gamme de prix. Plus ennuyeux est la quantité de bloatware et la fadeur générale de Funtouch OS, avec deux maigres années de mises à jour de version.

Si vous vivez dans un pays où l’iQoo 11 est vendu, c’est un bon achat et l’un des téléphones les plus performants que vous puissiez obtenir dans cette gamme de prix. Pour tous les autres, je suggère d’acheter quelque chose dans le pays plutôt que d’importer l’iQoo 11 et de perdre potentiellement la garantie et le service après-vente de la société.

Spécifications