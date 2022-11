iQOO 11 Pro exécute Geekbench avec Snapdragon 8 Gen 2 et 16 Go de RAM

La sous-marque vivo iQOO se prépare à lancer son prochain smartphone phare, le 11 Pro, qui sera parmi les premiers appareils à utiliser le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Pas le premier, attention, car le X90 Pro+ de vivo a cette couronne.

Aujourd’hui, un prototype iQOO 10 Pro a exécuté Geekbench 5, ce qui signifie que son résultat est désormais disponible pour tous dans la base de données en ligne de la référence. Le téléphone a réussi un score monocœur de 1 466 et un score multicœur de 4 686.

L’exécution de référence confirme que l’iQOO 10 Pro sera en effet alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, aidé par un énorme 16 Go de RAM dans la version supérieure. Le combiné fonctionnera sous Android 13 dès le premier jour et son numéro de modèle pour le marché indien est I2212.

Selon les fuites et les rumeurs précédentes, l’iQOO 10 Pro devrait avoir un écran tactile Samsung E6 AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, qui semble identique à celui du vivo X90 Pro +, et une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 200 W. Le design inspiré de BMW M Motorsport pour la série iQOO 11 a été confirmé plus tôt dans la journée par une autre fuite.

La famille iQOO 11 sera officialisée le 2 décembre.

Passant par