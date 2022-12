iQOO 11 pour examen

Dites bonjour au iQOO 11 qui vient d’être annoncé. Nous avons l’édition non-Pro pour examen, mais ne vous laissez pas tromper en pensant que ce n’est pas un téléphone de pointe. Il a même une légende dans le nom – nous avons l’iQOO 11 Legend Edition, une belle chose faite en collaboration avec BMW M Motorsport.

Il est orné de fibre de verre et de cuir végétalien, tandis que le cadre est en aluminium conçu pour faciliter le refroidissement pendant le jeu. Le jeu n’est pas un problème pour l’iQOO 11 car il fait partie des premiers appareils alimentés par Snapdragon 8 Gen 2 sur le marché. C’est aussi le premier à utiliser le dernier stockage UFS 4.0, qui devrait être plus rapide que n’importe quoi d’autre sur Android.









L’édition Légende iQOO 11

L’iQOO 11 est livré dans une boîte emballée avec un étui, un câble USB, un adaptateur USB-C vers 3,5 mm et un chargeur de 120 W. L’iQOO 11 Pro surpasse le 11 avec 200 W et une charge sans fil.









Le package de vente au détail iQOO 11

L’iQOO 11 a trois caméras à l’arrière – un capteur 50MP Samsung GN5 1/1.57″ avec des pixels pré-binnés de 1.0µm et un objectif f/1.9 stabilisé optiquement. Les deux autres caméras sont un ultra large à focale fixe 8MP, et un téléobjectif 13MP 50mm et sur le côté opposé se trouve un selfie 16MP.

Nous avons évoqué la charge 120W, parlons maintenant de la batterie. Il s’agit d’une unité de 5 000 mAh associée au tout dernier écran E6 et à sa gestion supérieure du taux de rafraîchissement, à la puce d’affichage V2 de vivo et au nouveau processeur Snapdragon 4 nm devrait pouvoir durer longtemps.

Nous couvrirons la durée de vie de la batterie, la qualité de l’appareil photo et plus encore dans notre examen complet, qui arrive très bientôt, alors restez à l’écoute !