iQOO 11 fuites de conception, montre les rayures de course de la marque

Hier, vivo est devenue la première entreprise à dévoiler officiellement un téléphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 2. Ce n’est qu’une des nombreuses marques qui devraient lancer des appareils 8 Gen 2 avant la fin de l’année et la liste comprend le cousin iQOO. La série iQOO 11 sera dévoilée le 2 décembre, sur la base d’une invitation que nous avons reçue.

Il s’avère qu’il y a aussi une affiche flottant sur le Web, qui confirme la date mais montre également l’un des modèles iQOO 11. Le corps blanc avec les rayures de course est immédiatement reconnaissable comme un téléphone iQOO.

Pour cette génération, iQOO s’en tiendra à l’îlot de caméra rectangulaire, mais il semble qu’il laissera tomber la décoration en fibre de carbone qui l’entoure. Voici l’iQOO 10 Pro à titre de comparaison (l’édition Legend spécifiquement):

Nous avons vu des fuites sur la série iQOO 11. Le modèle vanille contiendrait un panneau AMOLED de 6,78 pouces (Samsung E6) avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il aura une caméra principale de 50MP et une caméra ultra large de 13MP, ainsi qu’une étrange caméra macro de 8MP. Et un Snapdragon 8 Gen 2, bien sûr. Il devrait également comporter le nouveau FAI V2 de vivo (vous pouvez voir une étiquette « V2 » au dos). Le modèle vanille devrait avoir une batterie de 5 000 mAh qui se charge à 120 W, tandis que l’iQOO 11 Pro pourrait atteindre 200 W avec une batterie de 4 700 mAh.

La source (en chinois) | Passant par