iQOO 11 fait ses débuts en Inde

Le smartphone iQOO 11 est enfin disponible en Inde, un mois après son dévoilement en Chine. Le smartphone a fait ses débuts en Asie du Sud-Est à la fin de l’année dernière.

En Inde, le téléphone est disponible en deux versions au prix de 59 999 INR (730 $/680 €) et 64 999 INR (800 $/740 €), respectivement.

La première vente est prévue pour le 12 janvier, mais uniquement pour les utilisateurs d’Amazon Prime. Les autres doivent attendre vendredi, date à laquelle le téléphone sera également lancé sur iQOO.com.

L’iQOO 11 est l’un des premiers téléphones sur le marché avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2, et il est également livré avec le dernier FAI vivo V2. Il dispose de 256 Go de stockage UFS 4.0, tandis que la RAM est de 8 Go pour la variante noire ou de 16 Go pour la version blanche BMW M Motorsport.

iQOO offre des remises de 5 000 INR pour des offres de cartes de crédit locales particulières. Il existe également un bonus d’échange allant jusqu’à 4 000 INR pour certains téléphones vivo et iQOO, et les membres Prime peuvent obtenir une réduction supplémentaire de 1 000 INR.

