iQOO 11 est mis en vente en Inde en tant que premier smartphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 du pays

L’iQOO 11 introduit en Inde plus tôt cette semaine est désormais disponible à l’achat dans le pays via le site Web indien officiel d’iQOO et Amazon.in. Il est disponible dans les couleurs Alpha et Legend avec deux options de mémoire en Inde – 8 Go/256 Go et 16 Go/256 Go, au prix de 59 999 INR (740 $/680 €) et 64 999 INR (800 $/735 €), respectivement. Cependant, avec les bonus d’échange et les offres bancaires, vous pouvez obtenir l’iQOO 11 à un prix encore plus bas.









Prix ​​​​et offres d’iQOO 11 en Inde

L’iQOO 11 est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fait le premier smartphone en Inde ayant le silicium phare de Qualcomm à la barre. Il exécute Funtouch OS 13 basé sur Android 13 prêt à l’emploi et contient un écran E6 AMOLED de 6,78 “144 Hz 1 440p. L’écran a un lecteur d’empreintes digitales en dessous et un trou de perforation au centre pour la caméra selfie 16MP.

À l’arrière, vous obtenez une configuration à trois caméras comprenant des unités primaires 50MP, un téléobjectif 13MP et des unités ultra larges 8MP. Le smartphone est également livré avec la puce V2 pour de meilleures performances de jeu et de photographie.









iQOO 11 dans les couleurs Alpha et Legend

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 120 W. Vous pouvez lire notre examen approfondi d’iQOO 11 pour en savoir plus ou regarder l’examen vidéo lié ci-dessous.