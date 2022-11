iQOO 11 détails de fuite Écran 6,78 “144 Hz, détails Neo7 SE fuient également

iQOO a déjà confirmé que son prochain produit phare utilisera le Snapdragon 8 Gen 2, cependant, la société a essayé de garder certaines choses secrètes. Des choses qui ont inévitablement fui – voici quelques détails non officiels sur l’iQOO 11. En rapport avec cela, il y a la fuite iQOO Neo7 SE, qui décrit un téléphone plus abordable basé sur le Dimensity 8200.

Nous avons déjà vu un résultat Geekbench pour l’iQOO 11 et son nouveau chipset. L’unité qui a exécuté le test avait 12 Go de RAM – ce serait de la RAM LP-DDR5X, selon les rumeurs. La puce rapide utilisera également sa prise en charge du nouveau format de stockage UFS 4.0, bien que les capacités soient à déterminer.

L’iQOO 10 actuel a également un extérieur inspiré de la course

Cette fuite confirme les informations précédentes selon lesquelles le téléphone comportera un écran basé sur la technologie Samsung E6. Ce sera un panneau spacieux de 6,78 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 200 pixels (20: 9) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Ce sont des spécifications similaires à celles de l’iQOO 10, mais celui-ci a un panneau E5 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ensuite, le 11 aurait un appareil photo principal de 50MP, un ultra large de 13MP et une macro de 8MP (étrange, pas de téléobjectif même si l’iQOO 10 en a un même si ce n’est que 2x). De plus, la caméra selfie aura un capteur 16MP.

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, l’iQOO 11 devrait avoir une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W (le 11 Pro devrait atteindre 200 W). Le corps du téléphone mesurera 164,8 x 77,0 x 8,5 mm et pèsera 205 g. Il sera disponible en deux coloris sur le thème de la course : Isle of Man Edition et Track Edition.



L’iQOO Neo7 aura bientôt quelques frères et sœurs

L’iQOO Neo7 SE sera une alternative plus abordable. Il dispose également d’un écran de 6,78 pouces, bien qu’il s’agisse d’un panneau E5 avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ainsi, il aura une résolution et un taux de rafraîchissement inférieurs, mais il aura également moins de puissance GPU – le téléphone utilisera le prochain Dimensity 8200. Nous avons entendu dire que les Neo 7 seraient plus puissants avec un Snapdragon 8+ Gen 1.

Quoi qu’il en soit, l’iQOO Neo7 SE devrait avoir une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 120 W, tout comme l’iQOO 11. Il n’y a pas grand-chose sur l’appareil photo à part le fait que le module principal aura OIS.

iQOO n’a pas encore fixé de dates officielles, mais il y a de fortes chances que l’iQOO 11 soit dévoilé avant la fin de cette année (il est attendu en Inde et en Malaisie entre autres régions). Le Neo7 SE pourrait être introduit en décembre ou janvier.

