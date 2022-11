iQOO 11 avec Snapdragon 8 Gen 2 arrive bientôt en Malaisie, pourrait comporter une puce V2

La semaine dernière, nous avons annoncé en exclusivité que la sous-marque vivo iQOO fera ses débuts en Malaisie ce mois-ci, et à en juger par ses publications sur les réseaux sociaux, nous avons supposé que la société ferait ses débuts en Malaisie avec au moins un smartphone de série de numéros. Eh bien, nous avions raison puisque iQOO a annoncé que l’iQOO 11 arrivera bientôt en Malaisie.

iQOO n’a pas encore révélé la date de lancement, mais il a confirmé que l’iQOO 11 prendra en charge les réseaux 5G et aura le SoC Snapdragon 8 Gen 2 fraîchement annoncé à la barre, ce qui pourrait en faire le premier smartphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 en Malaisie. et l’un des premiers smartphones à être lancé hors de Chine avec le dernier silicium phare de Qualcomm.

Il y a quelques jours, nous avons dévoilé en exclusivité les principales spécifications de l’iQOO 11 Pro, qui pourraient être lancées en Inde en janvier. Il sera livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un écran E6 AMOLED de 6,78 pouces et Android 13. L’iQOO 11 Pro affichera également le design inspiré de BMW M Motorsport et embarquera la puce vivo V2, qui fera ses débuts avec le vivo X90 lancement de la série en Chine le 22 novembre.

On ne sait pas si iQOO lancera la version Pro aux côtés de l’iQOO 11 en Malaisie, mais nous entendons dire que le modèle vanille pourrait également être accompagné de la puce V2. De plus, il convient de noter que l’iQOO 11 repéré sur Geekbench avec Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM avait le code de modèle V2243A, mais selon notre source, l’iQOO 11 malaisien a la désignation de modèle I2212, ce qui signifie que l’iQOO 11 chinois et malaisien pourrait avoir différents spécifications.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la série iQOO 11 dans les prochains jours.

