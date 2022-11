iQOO 11 avec SD 8 Gen 2 s’arrête par Geekbench

Nous avons vu plusieurs fuites et rumeurs sur le prochain iQOO 11 au cours des dernières semaines et maintenant le téléphone est apparu sur Geekbench. Comme prévu, iQOO 11 (V2243A) est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM.

Il a géré 1 451 points monocœur et 4 681 points multicœur sur la référence, ce qui est conforme aux autres résultats SD Gen 2 que nous avons vus au cours des dernières semaines. La dernière information utile de la liste est que iQOO 11 démarre Android 13.

Sur la base des spécifications supposées, iQOO 11 apportera un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone prendra également en charge une charge rapide jusqu’à 100 W pour sa batterie de 5 000 mAh.

La source