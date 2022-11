iQOO 11 5G arrive le 2 décembre en tant que «roi des smartphones de jeu»

La sous-marque vivo iQOO a commencé à taquiner son lancement en Malaisie il y a quelques semaines, et la semaine dernière, comme nous le supposions à juste titre, la société a annoncé qu’elle ferait ses débuts en Malaisie avec un smartphone de série numérotée – le iQOO 11 5G alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Aujourd’hui, iQOO a annoncé qu’il fera ses débuts en Malaisie le 2 décembre avec l’iQOO 11 5G lors de l’événement iQOO 11 5G Experience Day.

L’événement de quatre heures débutera à 18 heures, heure locale, où iQOO présentera l’iQOO 11 5G en tant que premier smartphone malaisien alimenté par Snapdragon 8 Gen 2. Ce ne sera cependant pas le premier smartphone Snapdragon 8 Gen 2 au monde, puisque cet honneur reviendra au vivo X90 Pro+ qui sera lancé plus tard dans la journée en Chine. Cependant, l’iQOO 11 5G pourrait très bien devenir le premier smartphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 en dehors de la Chine, à moins qu’une autre marque n’ait une annonce surprise pour nous.

iQOO n’a pas encore détaillé la fiche technique de l’iQOO 11 5G, mais l’a présenté comme le “roi des smartphones de jeu” dans l’invitation aux médias qui nous a été envoyée. Que cela signifie ou non la présence de fonctionnalités de jeu telles que le In-Display Monster Touch précédemment vu sur l’iQOO 7 Legend, l’iQOO 9 et l’iQOO 9T reste à voir.

Cela dit, iQOO avait précédemment taquiné l’iQOO 11 5G sur les réseaux sociaux en tant que smartphone avec le “taux de rafraîchissement le plus rapide” et “autonomie puissante de la batterie.” Les spécifications divulguées de l’iQOO 11 5G ont révélé que le smartphone comportera un écran de 6,78 “144 Hz 1 440p et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W. Il pourrait également avoir la puce vivo V2 à bord, qui fera ses débuts sur la série X90 en premier.









iQOO 11 5G est taquiné avec le taux de rafraîchissement le plus rapide et une autonomie de batterie puissante

iQOO n’a pas encore révélé le design de l’iQOO 11 5G non plus. Cependant, la société a confirmé BMW M Motorsport comme son partenaire premium, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il ait une version arborant un panneau arrière de couleur blanche avec des rayures rouges, noires et bleues représentant BMW Motorsport.

Avec le lancement dans plus d’une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que iQOO Malaysia en révèle plus sur l’iQOO 11 5G pour créer un battage médiatique autour de lui. Cependant, on ne sait pas si l’iQOO 11 sera le seul smartphone qui sera introduit en Malaisie la semaine prochaine ou s’il sera accompagné de l’iQOO 11 Pro, dont nous avons annoncé en exclusivité la semaine dernière qu’il viendra avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, 6.78 ” Écran E6 AMOLED, Android 13 et la puce vivo V2. Il pourrait être lancé en Inde en janvier.