iQOO 10 apporte la puce SD 8+ Gen 1, iQOO 10 Pro ajoute une charge rapide de 200 W

Le premier téléphone avec une charge filaire rapide de 200 W est désormais une réalité – l’iQOO 10 Pro. Le modèle vanille a également été dévoilé aujourd’hui, mais qui charge à “seulement” 120W. Regardons de plus près en commençant par le Pro.









L’iQOO 10 Pro dispose d’une batterie de 4 700 mAh divisée en deux cellules. Un chargeur GaN produit un impressionnant 10 A , ce qui est suffisant pour effectuer une charge complète en seulement 10 minutes. Le chargeur est livré dans la boîte et est associé à un câble de charge USB-C de 1,5 m (5 pieds).

Le téléphone prend également en charge les chargeurs USB Power Delivery (PPS) jusqu’à 65 W. Il existe également une charge sans fil jusqu’à 50 W ainsi qu’une charge inversée.

Mis à part la charge, le téléphone s’appuie là où l’iQOO 9 Pro s’est arrêté. Il passe bien sûr au nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui annonce une augmentation de 10% des performances avec une meilleure efficacité énergétique pour démarrer. La puce est associée à 8/12 Go de RAM LPDDR5 et 256/512 Go de stockage (UFS 3.1), elle exécute Android 12 avec OriginOS prêt à l’emploi.

L’écran est similaire au prédécesseur, un panneau AMOLED E5 incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 200 pixels. Ce panneau LTPO 3.0 prend en charge un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et dispose d’une couverture DCI-P3 à 100 % et d’un étalonnage des couleurs en usine (deltaE





Le chipset 8+ Gen 1 est soutenu par la puce vivo V1+, qui utilise l’interpolation pour augmenter la fréquence d’images des jeux afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de l’affichage à taux de rafraîchissement élevé, tout en contrôlant la température d’utilisation de l’énergie. Par exemple, il peut fonctionner Honneur des rois pendant 3 heures d’affilée à 119,09 ips dans une pièce à une température ambiante de 26 °C.

Le V1+ a un autre devoir à remplir : il aide à traiter les images de la caméra. Le module principal dispose d’un capteur 50MP GN5 – 1/1,56″ avec des pixels de 1,0 µm. Ce module a un objectif f/1.88 et une stabilisation de cardan. Cette caméra peut enregistrer une vidéo 8K.

De plus, il y a un téléobjectif 3x (69 mm) avec OIS et un capteur de 14,6 MP. Également à l’arrière se trouve l’objectif ultra grand angle de 150°, celui-ci avec un capteur de 50MP. La caméra selfie à l’avant dispose d’un capteur 16MP.

La connectivité sans fil comprend bien sûr la 5G, plus le Wi-Fi 6 (ax), le Bluetooth 5.3 avec aptX Adaptive et LDAC, les principaux systèmes de positionnement global et NFC. La connectivité filaire se fait via un port USB-C câblé pour des vitesses 2.0.

Le cadre central du 10 Pro est en aluminium. Il existe également un moteur linéaire à axe X pour le retour haptique et des haut-parleurs stéréo. Le téléphone utilise un grand lecteur d’empreintes digitales à ultrasons qui peut déverrouiller le téléphone en seulement 0,2 seconde.













L’iQOO 10 Pro est maintenant disponible pour l’enregistrement via le boutique vivo en ligne en Chine, les ventes débuteront le 26 juillet (mardi de la semaine prochaine). Le modèle 8/256 Go commence à 5 000 CNY (740 $/725 €/59 300 ₹), il existe également une unité 12/256 Go pour 5 500 CNY et une “édition légendaire” 12/512 Go pour 6 000 CNY. Vous devez déposer un acompte de 100 CNY pour réserver une place dans la file d’attente. Cela vous rapporte une extension de six mois de votre garantie et un sac à dos iQOO.

L’iQOO 10 est similaire au Pro, mais coûte moins cher, il a donc fallu réduire la batterie et l’appareil photo. Cela reste cependant un téléphone très performant.













La capacité de la batterie est la même à 4 700 mAh, mais la vitesse de charge filaire a été réduite à 120 W. Concrètement, cela signifie que vous pouvez atteindre 50 % de charge en 7 minutes et obtenir une charge complète en 19 minutes. L’USB PD avec PPS est pris en charge jusqu’à 65 W, mais la charge sans fil n’est pas disponible.

L’autre changement concerne la caméra. Le module principal utilise toujours le capteur 50MP GN5, mais il dispose désormais d’un OIS standard. De plus, la caméra ultra large est réduite à 120 ° FoV et à une résolution de 13 MP. Ce modèle possède également un téléobjectif, mais avec seulement un grossissement 2x et une résolution de 12MP (IMX663). La caméra selfie est à nouveau une unité 16MP.

Le téléphone est toujours alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 et il dispose toujours de la puce V1+ pour l’amélioration du jeu et de l’image. Les options de configuration de la mémoire sont essentiellement les mêmes 8/12 Go de RAM LPDDR5 et 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1.

L’écran est de la même taille à 6,78″, bien qu’il s’agisse d’un panneau plat E5 AMOLED avec une résolution inférieure de 1 080 x 2 400 pixels. Ce n’est pas un panneau LTPO, cependant. Le lecteur d’empreintes digitales ici est capacitif et il prend en charge deux doigts en même temps. Ce modèle dispose également de haut-parleurs stéréo et d’un moteur à axe X.

L’iQOO 10 arrive également sur le boutique vivo le 26 juillet, pour l’instant, vous pouvez vous inscrire avec un acompte de 100 CNY (et obtenir la même extension de garantie de 6 mois et le même sac à dos iQOO). L’unité de base 8/128 Go est au prix de 3 700 CNY (550 $/535 €/44 000 ₹). Il existe également une option 8/256 Go pour 4 000 CNY, 12/256 Go pour 4 300 CNY et 12/512 Go pour 4 700 CNY.

