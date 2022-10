Iqaluit fait face au 1er blizzard de la saison

Joyeux vendredi! J’ai pu dormir ce beau vendredi matin, nous nous sommes réveillés avec un blizzard ici à Iqaluit. Je me souviens quand j’étais enfant / adolescent, mon ami voisin et moi jouions par ce temps, nous faisions des forts de neige et faisions des sauts et glissions sur les collines. C’était l’époque. pic.twitter.com/Mg9LRneFNf

—@AOotova