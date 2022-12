Ipswich 3 – 0 Oxford Utd

Ipswich a renoué avec la victoire en Ligue 1 avec une victoire 3-0 sur Oxford à Portman Road.

Deux buts en l’espace de six minutes de Freddie Ladapo et Wes Burns ont mis Town – battu à Wycombe lors de leur dernier match – en charge à la pause, Conor Chaplin en ajoutant un troisième en fin de match.

Le tir instantané de Djavan Anderson juste à l’extérieur de la surface de réparation a poussé le gardien d’Ipswich Christian Walton à franchir sa ligne de but tandis qu’un autre effort de Matty Taylor s’est écrasé dans le filet latéral.

La tête de Ladapo est allée directement sur le gardien United Ed McGinty et la tête de Leif Davis a également été écartée.

Town a pris les devants à la 39e minute grâce à Ladapo, qui a été le plus rapide à réagir lorsque McGinty a déversé un tir de Chaplin, et Burns a inscrit un deuxième but à la 45e minute sur un corner de Davis.

L’équipe locale a marqué trois buts à la 81e minute suite à une passe soignée de Sone Aluko qui a repéré le meilleur buteur Chaplin libre dans la surface de réparation et il a trouvé le fond du filet pour le plus grand plaisir des 28 072 fans à l’intérieur de Portman Road.