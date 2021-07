IPO Robinhood: les actions chutent après l’ouverture à 38 $

SAN FRANCISCO – Robinhood a contribué à propulser une frénésie de « actions mèmes » plus tôt cette année qui a fait monter les cours des actions des petites entreprises dans des montagnes russes. Jeudi, sa propre offre publique initiale était beaucoup plus modérée.

Les actions de la start-up boursière ont ouvert leurs négociations à 38 $, le même prix que son offre, mais ont ensuite chuté. Son prix d’offre, qui valorisait l’entreprise à 31,7 milliards de dollars et se situait au bas de sa fourchette proposée, a montré que les investisseurs peuvent hésiter à adhérer à la grande mission de l’entreprise de bouleverser Wall Street.

Le service de négociation d’actions gratuit de Robinhood a contribué à créer les conditions pour des girations commerciales sauvages dans les soi-disant actions mèmes, qui sont motivées par les investisseurs qui font la promotion de leurs transactions sur les réseaux sociaux. La société, qui a pour mission de démocratiser la finance, a également décidé de vendre jusqu’à un tiers de son offre aux commerçants de détail via sa propre application, ajoutant à l’imprévisibilité du trading initial.

Son offre est parmi les plus importantes au cours d’une année frénétique pour les débuts sur le marché public, bien que peu d’entreprises aient eu le profil et le niveau de controverse – y compris les pannes, les amendes, les audiences du Congrès, les protestations et les mèmes – comme Robinhood.