IPO de Porsche : Volkswagen vise une valorisation de 75 milliards d’euros

Volkswagen ( VLKAF ) prix des actions privilégiées dans l’introduction en bourse de Porsche AG à 76,50 euros à 82,50 euros par action, a déclaré le constructeur automobile, se traduisant par une valorisation de 70 milliards à 75 milliards d’euros.

À l’extrémité supérieure de la fourchette, signalée pour la première fois par Reuters, elle deviendrait la troisième plus grande introduction en bourse jamais enregistrée en Europe, selon les données de Refinitiv. Les échanges débuteront à la Bourse de Francfort le 29 septembre, a annoncé Volkswagen.

Dans le cadre de la cotation, 911 millions d’actions Porsche AG seront divisées en 455,5 millions d’actions privilégiées et 455,5 millions d’actions ordinaires. Jusqu’à 113 875 000 actions privilégiées, sans droit de vote, seront placées auprès d’investisseurs au cours de l’introduction en bourse.

Les fonds souverains du Qatar, d’Abu Dhabi et de Norvège ainsi que la société de fonds communs de placement T. Rowe Price souscriront jusqu’à 3,68 milliards d’euros d’actions privilégiées en tant qu’investisseurs de premier plan, à l’extrémité supérieure de la valorisation, a déclaré Volkswagen.

“Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avec les projets d’introduction en bourse de Porsche et saluons l’engagement de nos principaux investisseurs”, a déclaré Arno Antlitz, directeur financier et directeur de l’exploitation de Volkswagen.

Conformément à l’accord conclu plus tôt en septembre par Volkswagen avec son principal actionnaire Porsche SE, 25 % plus une action ordinaire de la marque de voitures de sport, qui comportent des droits de vote, iront à Porsche SE au prix des actions privilégiées plus une prime de 7,5 %.

Porsche SE, la holding contrôlée par les familles Porsche et Piech, financera l’acquisition des actions ordinaires avec un capital de dette pouvant atteindre 7,9 milliards d’euros, a-t-elle précisé dans un communiqué séparé.

Le produit total de la vente sera de 18,1 milliards à 19,5 milliards d’euros. Si l’introduction en bourse se poursuit, Volkswagen convoquera une assemblée extraordinaire des actionnaires en décembre où elle proposera de verser 49 % du produit total aux actionnaires au début de 2023 sous forme de dividende spécial.

Un prospectus boursier devrait être publié lundi, après quoi les investisseurs institutionnels et privés pourront souscrire aux actions Porsche.