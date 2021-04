11:12



Faits saillants de la victoire à six guichets des Capitals de Delhi sur les Punjab Kings

Marcus Stoinis a dirigé les Capitals de Delhi à la maison après que Shikhar Dhawan ait marqué 92 points sur 49 pour donner le ton lors d’une victoire à six guichets sur les Punjab Kings.

Set 196 pour gagner après un stand d’ouverture de 122 de Mayank Agarwal (69) et KL Rahul (61) a porté les Kings à 195 pour quatre, l’ouvreur des Capitals Dhawan a survécu jusqu’au 15e de la course poursuite avant d’être parfaitement joué par Jhye Richardson ( 2-41), à peine huit courses de moins que son siècle.

Avec 44 nécessaires sur les cinq derniers overs, Stoinis (27) était l’homme pour remplacer Dhawan, et l’Australien a frappé trois quatre et un six alors que les Capitals de Delhi enregistraient leur deuxième victoire de l’IPL 2021 avec dix balles à perdre.

La victoire a amené les Capitals à la deuxième place du classement, à deux points des meneurs des Royal Challengers Bangalore, qui ont battu Kolkata Knight Riders par 38 points plus tôt dans la journée pour maintenir leur début de tournoi parfait.

Mis à la batte par les Capitals, Rahul a été laissé échapper tôt dans les manches du Pendjab, abandonné par Steve Smith à un moment donné dans la deuxième partie du match.

Mayank Agarwal et KL Rahul ont ouvert le stand de 122 pour les Punjab Kings

Lui et Agarwal ont couru à 50-0 de cinq reprises, et ont continué à mieux que dix par-dessus pour atteindre 114-0 avec neuf reprises des premières manches restantes.

Cependant, seules huit descentes sont venues du prochain plus et demi, et il n’a pas fallu longtemps pour que la pression se manifeste alors que Mayank a skié une profondeur à Dhawan.

Rejoint au guichet par Chris Gayle, Rahul a de nouveau été largué sur 50, cette fois par Stoinis à couvert supplémentaire, et a frotté du sel dans la plaie alors qu’il craquait la prochaine livraison d’Avesh Khan pour six.

Stoinis n’a pas fait la même erreur lorsque Rahul a écopé d’une jambe sur Kagiso Rabada, laissant son côté sur 141 pour deux après 15,2 overs.

Deepak Hooda (22 non) est entré et a commencé ses manches avec un six sur la première livraison qu’il a affrontée de Rabada, et a vu les manches à la maison avec Shahrukh Khan (15 non) après le départ de Gayle (11) et Nicholas Pooran (9) tard dans les manches du Pendjab. de 195 pour quatre.

Prithvi Shaw a commencé la course poursuite avec Dhawan, un stand d’ouverture de 59 points s’est terminé après que Shaw a été foxed par une livraison d’Arshdeep Singh pour faire voler une prise de routine pour Gayle dans les profondeurs.

Marcus Stoinis a terminé le match pour les Capitals de Delhi

Steve Smith est arrivé à trois mais a surtout regardé Dhawan accumuler les points, l’Australien partant finalement pour neuf balles sur 12, les Capitals ayant encore besoin de 89 pour la victoire.

Rishabh Pant (15) a rejoint Dhawan au pli et la paire a mis 45 avant que les manches de Dhawan ne se terminent aux mains d’un plus plein de Richardson.

Stoinis est entré et s’est assuré que son équipe ne trébuchait pas en retard car il marquait mieux qu’une course de balle pour diriger son équipe vers une victoire importante.

