Ruturaj Gaikwad de Chennai a marqué son cinquième demi-siècle IPL alors que les Super Kings ont écrasé Sunrisers Hyderabad par sept guichets.

Les 75 à écoulement libre de Ruturaj Gaikwad ont ouvert la voie alors que les Super Kings de Chennai ont battu les Sunrisers Hyderabad à sept guichets pour se hisser en tête du classement IPL.

Gaikwad a partagé un stand d’ouverture attrayant de 129 avec Faf du Plessis en forme (56 sur 38 balles) pour mettre Chennai sur la bonne voie pour une cinquième victoire consécutive qui laisse Sunrisers fermement au pied de la table.

Le total de 171-3 des Sunrisers a été construit sur un stand de deuxième guichet de 106 entre David Warner (57 sur 55) et Manish Pandey (61 sur 46), mais a toujours semblé en dessous de la normale.

Cela s’est donc avéré que Chennai a atteint son objectif avec neuf balles en main malgré le 3-36 de Rashid Khan, qui comprenait les guichets de Moeen Ali (15) et Du Plessis avec ses deux dernières livraisons.

Sunrisers a eu du mal à marquer à un coup de langue décent après la perte précoce de Jonny Bairstow après avoir choisi de battre.

L’Anglais n’a pas réussi à encaisser après avoir été abandonné sur le côté de la jambe par le MS Dhoni, marquant seulement sept buts avant de faire une erreur sur Sam Curran (1-30).

Pandey et Warner ont été incapables de se libérer – l’Australien en particulier trouvant les joueurs de champ – mais se sont accumulés suffisamment bien pour ramener leurs demi-siècles de 35 balles et 50 balles respectivement.

Manish Pandey de Sunrisers Hyderabad a atteint ses cinquante balles sur 35

Warner, se battant pour le timing, est devenu le quatrième homme à marquer 10000 points T20 quand il a atteint 40 et a élevé ses cinquante avec un six sur le midwicket au large de Ravindra Jadeja avant de tomber à une large livraison de Lungi Ngidi (2-35).

Le soudeur sud-africain a pris son deuxième guichet du dessus lorsque du Plessis a sauté à sa droite sur le bord de la frontière pour renvoyer Pandey avec une fantastique prise volante.

À 134-2 hors 17,5 overs, Kane Williamson (26no sur 10 balles) a dû voler hors des blocs et il a dûment tenu avec trois quatre et un six sur quatre livraisons de Shardul Thakur au 19e.

Kedar Jadav (12 non sur quatre) a également frappé l’accélérateur, frappant 10 des deux dernières balles du dessus de Curran.

La montée en flèche tardive était trop faible, trop tardive car Gaikwad et du Plessis ont dominé pour compiler leur stand du deuxième siècle du tournoi avec exactement 11 overs.

Le placement et la course de Du Plessis étaient impeccables alors qu’il atteignait sa 19e IPL cinquante et troisième d’affilée avec seulement 32 livraisons.

Gaikwad a élevé son propre demi-siècle de 36 balles avant d’être lâché sur 62 par Bairstow, qui ne pouvait obtenir que le bout des doigts pour un entraînement tranchant de Rashid Khan – le ballon se précipitant pour quatre.

Le spinner a concédé une deuxième limite au-dessus avant de renverser le moignon de Gaikwad alors que l’ouvreur jouait pour un tour qui n’était pas là.

Moeen Ali a lancé sa première balle pendant quatre pour devenir la première des deux victimes de Rashid en autant de balles quand il s’est retrouvé à Jadhav à long terme.

Du Plessis est tombé à la toute prochaine livraison – en examinant en vain une décision de lbw alors que les rediffusions ont montré que le ballon aurait continué à frapper le haut du moignon de la jambe.

Les guichets ne se sont avérés qu’une bosse de route mineure lors de la marche de la victoire de Chennai – Suresh Raina (17no off 15) et Jadeja voyant les Super Kings de l’autre côté de la ligne.

