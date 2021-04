Chris Morris a pris 4-23 alors que les Rajasthan Royals remportaient leur deuxième victoire de l’IPL 2021

Chris Morris a mené un bel effort de bowling alors que les Rajasthan Royals se retiraient du bas du tableau de la Premier League indienne avec une victoire à six guichets sur Kolkata Knight Riders.

Le joueur polyvalent sud-africain a pris 4-23 alors que les Royals limitaient KKR à 133-9 avant que le capitaine Sanju Samson (42 contre 41 balles) ne prenne la tête du bâton et ne les guide vers la victoire au 19e.

Le début décevant du tournoi de Jos Buttler s’est poursuivi car, ayant déjà été frappé au casque par Pat Cummins, il a été renvoyé pour cinq, bien qu’il se soit mieux comporté que son skipper anglais Eoin Morgan, qui était épuisé sans faire face à un ballon pour Kolkata.

La deuxième victoire du Rajasthan de la campagne les place au sixième rang, à égalité de points avec les Indiens de Mumbai en quatrième position, tandis que Kolkata les remplace en soutenant la table avec une seule victoire sur cinq.

Ayant été invité à battre en premier, l’équipe de Morgan n’a pas réussi à gagner de l’élan tout au long de ses manches après un départ extrêmement discipliné des quilleurs du Rajasthan.

Les armeurs de gauche Jaydev Unadkat, Chetan Sakariya et Mustafizur Rahman ont mis la pression, ce dernier a fait chuter Shubman Gill sur six, avant que le premier n’essaie de forcer un simple dans les couvertures et a été superbement exécuté par Jos Buttler; l’Angleterre n’avait qu’une seule souche à viser mais a trouvé sa cible avec Gill (11) bien en deçà de son terrain.

Nitish Rana (22 sur 25) et Rahul Tripathi ont brièvement fait bouger les choses pour KKR mais le premier est tombé à Sakariya (1-31) au neuvième, Unadkat (1-25) a obtenu Sunil Narine (6) dans le suivant et quand Morgan partit pour un canard en diamant le 11, Tripathi vendant un mannequin à son capitaine, les Knight Riders étaient 61-4.

Tripathi (36 contre 26) lui-même a duré jusqu’au 16e, quand il s’est effondré après avoir été trompé par le coupeur de Mustafizur (1-22) et toute chance de terminer en tribune aux manches a été terminée par Morris comme il représentait Andre Russell ( 9) et Dinesh Karthik (25 sur 24) en l’espace de trois balles pour terminer le 18e.

Morris a terminé en force avec deux autres guichets lors de son dernier passage avant de passer le relais aux batteurs des Royals pour commencer leur poursuite d’un total modeste.

Le Rajasthan a lutté pour les courses depuis son partenariat d’ouverture jusqu’à présent dans l’IPL de cette année et cette tendance s’est poursuivie alors que Buttler, après avoir porté un pare-chocs Cummins, a frappé la première balle de Varun Chavravarthy à la clôture, pour être piégé par la balle suivante.

L’adolescent Yashasvi Jaiswal avait bien commencé mais a été renvoyé par Shivam Mavi (1-19) qui tentait d’ajouter à ses cinq limites, mais le Rajasthan était toujours en avance sur le rythme et Samson et Shivam Dube (22 de 18) ont à peine dû prendre un risque en ajoutant 45 pour le deuxième guichet.

Chavravarthy (2-32) est revenu et a cassé le stand et Prasidh Krishna (1-20) a rebondi sur Rahul Tewatia (5) alors que KKR faisait tout son possible pour organiser une finale dramatique.

Cependant, Samson et David Miller (24 sur 23) ont anéanti ces espoirs en naviguant calmement dans les derniers overs et en scellant une victoire confortable avec sept balles à perdre.

