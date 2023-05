IPL, Qualifer 2 Live : la pluie retarde le lancer pour GT vs MI, délai d’inspection dépassé

Mises à jour en direct GT vs MI, Qualifier 2 IPL 2023 :La pluie à Ahmedabad a retardé le tirage au sort du match de qualification 2 de l’IPL 2023 entre les Titans du Gujarat et les Indiens de Mumbai vendredi. L’inspection aura lieu à 19h20 IST. Dans le but de garder leurs espoirs pour un sixième titre IPL record, MI affronte GT en demi-finale virtuelle. Le vainqueur du match affrontera Chennai Super Kings en finale du tournoi. GT avait terminé à la première place du tableau mais avait perdu contre CSK lors des qualifications 1. D’autre part, MI – qui a terminé la phase de championnat à la quatrième place – a dominé Lucknow Super Giants dans Eliminator pour se maintenir dans la course pour le trophée convoité. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL 2023)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 Qualifier 2 entre GT et MI, directement d’Ahmedabad: