IPL manquant? Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le sport aux Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo durent un peu moins de trois mois et malgré le report, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été est prévue pour le 24 juillet. L’Inde a un bilan lamentable aux Jeux quadriennaux d’été, le meilleur total de médailles jamais remporté par le pays étant de six. , ce qu’ils ont réalisé aux Jeux olympiques de Londres. Cependant, l’édition de cette année pourrait s’avérer être la meilleure campagne jamais réalisée par l’Inde lors de l’événement international. Dans une première, le contingent indien aux Jeux olympiques de 2020 verra un mélange de jeunes et d’expériences avec tous l’espoir de remporter une médaille aux Jeux.

Avec plus d’athlètes du pays se qualifiant pour les jeux que jamais auparavant, voici un aperçu de certains de ceux qui pourraient faire sentir leur présence et augmenter le décompte des médailles.

Voile

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le contingent olympique indien aura quatre marins en compétition à Tokyo plus tard cette année. Nethra Kumanan est devenue la première femme indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques. Le joueur de 23 ans a dominé le championnat ouvert de Mussanah 2021 en avril. Trois autres ont rejoint les rangs – Vishnu Saravanan, Ganapathy Chengappa et Varun Thakkar pour les Jeux d’été en avril.

Badminton

La paire de badminton en double masculin de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a eu une course de rêve tout au long. Le duo est devenu le premier couple indien de double masculin à remporter l’Open de Thaïlande Super 500. Il a suivi avec une dernière place dans l’épreuve de Roland-Garros Super 750. Le classement de la paire a grimpé de sept places pour atteindre le meilleur classement en carrière de la 7e place mondiale en 2019. Suite à la perturbation due à Covid-19 l’année dernière, la double paire masculine a atteint deux demi-finales sur les quatre qu’elle a disputées en 2021.

Le hockey

La célèbre équipe de hockey indien a une chance réaliste de remporter une médaille aux Jeux olympiques. Actuellement classé no. 4 dans le monde, l’équipe a le mélange parfait de jeunes et de joueurs expérimentés. Les Men in Blue après plusieurs années, ils ressemblent à de vrais prétendants.

Athlétisme

La longue quête du pays pour une médaille en athlétisme pourrait prendre fin cette année.KT Irfan a offert le premier espoir en mars 2019, après être devenu le premier athlète indien à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020. Le lanceur de javelot Neeraj Chopra et le sauteur en longueur Murali Sreeshankar ont encore suscité l’espoir cette fois-ci.

Tournage

Le plus grand contingent du pays à tous les jeux – jusqu’à 15 tireurs indiens ont atteint la qualification olympique jusqu’à présent. Des tireurs comme Saurabh Chaudhury, Manu Bhaker, Divyansh Singh Panwar, Anjum Moudgil et Abhishek Verma, entre autres, sont parmi les meilleurs paris sur plusieurs médailles à Tokyo.

Tir à l’arc

Ancien n ° mondial l’archer Deepika Kumari, qui a dû rater ses rêves de médailles à Londres 2012 et Rio 2016, est revenue au sommet et à l’équipe une fois de plus. Actuellement classée troisième, elle concourra pour remporter la toute première médaille de l’Inde dans la catégorie individuelle féminine. Aussi, probablement dans l’épreuve en équipe mixte avec son mari Atanu Das. D’autres Deepika et Atanu, un trio masculin seront également en compétition en équipe à Tokyo 2020.

Tennis

Sania Mirza après avoir perdu dans le match pour la médaille de bronze à Rio 2016, a annoncé qu’elle lorgnait les matchs à Tokyo. La star indienne du tennis qui fait sa quatrième apparition aux Jeux olympiques semble motivée et sa forme actuelle pourrait être médaillée.

Outre ceux mentionnés ci-dessus, Fouaad Mirza (équestre), Pranati Nayak (gymnastique) et Bhavani Devi (escrime) sont parmi les autres médaillés notables à Tokyo 2020.

