IPL Live: Rohit Sharma et Ishan Kishan emmènent le MI au départ contre GT

Mises à jour en direct MI vs GT, IPL 2023 :Rohit Sharma et Ishan Kishan envisagent un bon départ pour les Indiens de Mumbai contre les Titans du Gujarat lors du match numéro 57 de l’IPL 2023 au stade Wankhede vendredi. Plus tôt, le skipper GT Hardik Pandya a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer au bowling. Les deux équipes jouent avec des XI inchangés. Les quintuples gagnants de l’IPL MI ont pris de l’élan puisqu’ils occupent actuellement la quatrième place dans le tableau des points. D’un autre côté, la GT dirigée par Hardik Pandya est en tête du tableau des points et ils chercheraient à consolider la place avec une victoire. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL 2023)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 entre MI et GT, directement depuis le stade Wankhede, Mumbai: