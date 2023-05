IPL Live: Ishan Kishan à l’attaque, MI au début du vol de 178 contre LSG

LSG vs MI, IPL 2023, mises à jour en direct :Ishan Kishan et Rohit Sharma prévoient un bon départ pour les Indiens de Mumbai à la poursuite de 178 points contre les Super Giants de Lucknow mardi. Plus tôt, le fougueux coup de 89 coups de Marcus Stoinis a guidé le LSG à 177 pour 3 sur 20 contre le MI au stade de cricket d’Ekana. Invité à battre en premier, LSG était 35 pour 3 en 6,1 overs mais Stoinis et Krunal Pandya (49) ont soulevé l’équipe avec une position solide. Jason Behrendorff (2 pour 30) a été choisi parmi les quilleurs du MI. (Carte de bord en direct | Tableau des points IPL 2023)

Mises à jour en direct du match IPL 2023 entre LSG et MI, directement de Lucknow :