IPL Live : Buttler, Samson Accelerate ; RR Cross 150 en 15ème contre SRH

RR vs SRH, IPL 2023, mises à jour en direct : Sanju Samson et Jos Buttler tirent sur tous les cylindres alors que les Royals du Rajasthan à un essai visent un gros total contre SunRisers Hyderabad lors du match numéro 52 de l’IPL 2023 dimanche. Buttler a couru jusqu’à son demi-siècle en 32 balles. Samson, lui aussi, joue un coup rapide. Marco Jansen a éliminé Yashavi Jaiswal pour le score individuel de ce dernier de 35 courses sur 18 balles. Le skipper RR Sanju Samson a remporté le tirage au sort et a choisi de battre contre SRH. Joe Root a fait ses débuts en IPL dans le jeu. Pendant ce temps, Glenn Phillips a remplacé Harry Brook dans l’équipe SRH et Vivrant Sharma a fait ses débuts en IPL. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL 2023)

Voici le score en direct et les mises à jour du match RR vs SRH, IPL 2023, directement de Jaipur: