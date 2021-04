Les 119 remarquables de Sanju Samson sur 63 balles n’étaient pas tout à fait pour les Royals du Rajasthan

Sanju Samson a frappé 119 foudroyants sur 63 balles, mais est tombé à la dernière balle du match alors que les Punjab Kings battaient les Rajasthan Royals par quatre points dans un run-fest IPL à Mumbai.

Le nouveau capitaine des Royals a joué un coup étonnant pour prendre son parti à quelques minutes de la poursuite des 222 dont ils avaient besoin pour la victoire, mais a échoué dans une finale passionnante.

Avec 11 nécessaires sur trois balles, Samson a écrasé Arshdeep Singh sur une couverture supplémentaire pendant six ans avant de prendre la décision audacieuse de refuser un simple dès la cinquième balle. Réaliste, ayant besoin d’un six du dernier pour gagner en conséquence, Samson a établi une connexion propre mais n’a pas pu dégager la corde et a été pris à l’abri.

Le couturier gauche Arshdeep a terminé avec des chiffres gagnants de 3-35 pour le Punjab tandis que le 221-6 des Kings était dirigé par les 91 de KL Rahul en 50 balles et par un 64 en six balles de 28 balles pour Deepak Hooda.

C’est un autre jeune armeur gauche qui a fait le premier impact dans le jeu alors que le débutant du Rajasthan Chetan Sakariya a limogé Mayank Agarwal au troisième et Rahul, le 15, aurait dû le suivre au septième, seulement pour Ben Stokes pour décortiquer la prise à long-off – la première goutte de beaucoup dans le match.

Stokes a fait amende honorable en prenant une prise beaucoup plus difficile pour éliminer le dangereux Chris Gayle (40 contre 28) juste avant la mi-course des manches, mais l’arrivée de Hooda n’a fait qu’empirer les choses pour les Royals.

Le joueur de 25 ans a une réputation bien méritée de gros frappeur et il s’est surpassé au cours des huit prochains overs, frappant six six sur le chemin d’un 20 balles cinquante avant de finalement succomber à Chris Morris au 18e.

Une superbe prise de Sakariya a au moins épargné au Rajasthan quelques excès de Nicholas Pooran, mais Rahul, qui malgré un taux de frappe de 182, s’était en quelque sorte trouvé doublé de Hooda, était toujours aussi fort.

Il est entré dans les années 90 avant qu’une autre belle prise de limite, cette fois de Rahul Tewatia, ne termine ses manches au début de la 20e alors que Sakariya (3-31) a montré ses talents de death-bowling pour limiter les dégâts.

KL Rahul a marqué un 91 typiquement élégant sur 50 balles pour les Punjab Kings

Le Rajasthan a choisi de ne pas ouvrir avec Jos Buttler, envoyant plutôt Stokes avec Manan Vohra, mais les deux ouvreurs ont été rejetés en quatre reprises, ce qui signifie que Buttler a toujours profité du bâton en avantage numérique malgré son arrivée au n ° 4.

La perte de Stokes (0), attrapé et joué la troisième balle après avoir skié un tirage sur Mohammed Shami, et Vohra, également attrapé et joué après avoir frappé le ballon à Arshdeep, a été un coup dur pour les Royals, mais ils ont bien récupéré grâce à Samson. et Buttler, qui a atteint quatre limites au trot de Riley Meredith.

Calcutta vs Mumbai Vivre de

Cependant, Jhye Richardson a joué Buttler (25 sur 13) avec un superbe yorker à balle plus lente au huitième et tandis que Shivam Dube (23 sur 15) et Riyan Parag (25 sur 11) ont joué des camées très utiles, au fur et à mesure que les manches progressaient, il est devenu clair que les espoirs du Rajasthan reposaient carrément sur les épaules de leur skipper.

Samson était prêt à relever le défi et quand il est passé quatre, six, quatre au début du 18e devant Richardson pour élever un siècle de 54 balles, les Royals sont soudainement apparus comme favoris avec 26 nécessaires sur 15 balles.

Un autre maximum de Samson au large de Meredith à la 19e a porté à 13 du dernier et Arshdeep a démarré superbement, n’accordant que deux simples des trois premières balles.

Sansom a craqué le suivant sur les cordes pour son septième six, cependant, pour changer l’élan une fois de plus et sa confiance était telle qu’il a refusé un simple après avoir frappé le cinquième ballon hors-jeu.

S’il l’avait pris, Morris aurait été en grève avec quatre nécessaires pour la victoire, au lieu de cela, Samson s’est soutenu pour le gagner avec un six. Il avait moins d’un mètre mais cela a fait toute la différence puisque Hooda a pris le relais et que les Kings ont pu célébrer la victoire lors de leur match d’ouverture de la campagne.

