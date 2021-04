Amit Mishra a pris 4-24 alors que les capitales de Delhi limitaient Mumbai à 137-9

Les capitales de Delhi ont tenu leur sang-froid pour battre les Indiens de Mumbai par six guichets dans un thriller à faible score à Chennai en Premier League indienne.

Dans la répétition de la finale de l’année dernière, Delhi a chassé 139 dans la finale pour prendre une sorte de revanche sur Mumbai, cinq fois champion de l’IPL, alors que Amit Mishra jouait le rôle principal, prenant 4-24.

L’ouvreur Rohit Sharma (44 sur 30 balles) a été le meilleur marqueur pour Mumbai, mais ils n’ont pas réussi à donner un coup de pied après un début positif alors que les spinners de Delhi se sont emparés et ont été limités à 137-9.

La poursuite semblait aller jusqu’au fil et après que Shikhar Dhawan (45 sur 42) et Steve Smith (33 sur 29) aient jeté les bases, Shimron Hetymer (14 non sur 9) a fait passer les Capitals au-dessus de la ligne avec cinq balles à revendre.

Ayant choisi de battre en premier, Mumbai s’est remis de la défaite de Quinton de Kock (2) dès que Rohit a écrasé Kagiso Rabada pour un énorme six sur longtemps pour aider les champions en titre à 55-1 à la fin du jeu de puissance.

Suryakumar Yadav (24 sur 15) est tombé face à Avesh Khan au septième, mais c’est la réintroduction de Mishra, qui avait coûté cher dans son jeu de puissance, qui a vraiment renversé la tendance en faveur de Delhi.

Rohit était rapidement passé dans les années 40 avec trois quatre et trois six mais est tombé en essayant de frapper le fileur de jambe par-dessus, choisissant Smith longtemps. Deux balles plus tard, Hardik Pandya a répété le tour en partant pour un canard doré.

Krunal Pandya (1) a été battu par Lalit Yadav (1-17), un premier guichet IPL pour le hors-spinner, avant que Mishra ne revendique son troisième avec un superbe googly qui a piégé Kieron Pollard (2) en avant alors que Mumbai se retrouvait 84 -6 ayant été 67-1 cinq overs plus tôt.

Ishan Kishan avait vu quatre des cinq guichets tomber du côté non-attaquant et s’était mis à reconstruire les manches avec Jayant Yadav; la paire en a ajouté 39 mais Kishan (26 sur 28) a coupé pour donner à Mishra son quatrième tout comme Mumbai aurait espéré accélérer.

Rabada (1-25) avait Jayant (23 sur 22) attrapé et joué au jeu suivant et Avesh (2-15) a éliminé Rahul Chahar (6) dans le dernier pour s’assurer qu’il n’y avait pas de poussée tardive et Mumbai a affiché le plus bas en premier. total de manches de l’IPL 2021 jusqu’à présent.

Delhi a eu un coup de chance dans le premier au-dessus de leur réponse lorsque le troisième arbitre a jugé que Hardik Pandya avait gazon le ballon en plongeant vers l’avant pour prendre une bonne prise qui aurait enlevé le Dhawan en forme.

Prithvi Shaw (7) n’a pas eu une telle chance dans le prochain, cependant, car Jayant a réussi une capture de retour en toute sécurité.

Avec un total relativement faible à chasser, Smith est entré et aux côtés de Dhawan, a adopté une approche plus prudente, travaillant les célibataires plutôt que d’essayer de forcer les limites pour guider Delhi à travers le jeu de puissance pour aucune perte supplémentaire.

L’approche est restée la même, bien que ce soit une paire de limites de Smith (33 sur 29) qui a amené le partenariat 50 dans le neuvième avant qu’il ne se termine à 53 alors que Pollard obtenait le lbw australien dans le suivant.

Dhawan (45 contre 42) et Lalit se sont retenus pour les prochains overs avant que le premier match ne sorte après le temps mort stratégique, frappant Chahar (1-29) pour un six et un quatre pour mettre Delhi en position de force, seulement au trou. plus tard dans la fin.

Delhi se rapprochait après une frontière irrégulière de Lalit mais a perdu son capitaine lorsque Rishabh Pant (7) a malmené un tir de rampe sur Jasprit Bumrah au 17e avec 23 encore nécessaires.

Hetmyer est entré et a frappé sa première balle pour quatre sur une couverture supplémentaire et alors que le match se dirigeait vers une finale tendue, Delhi a été aidé par deux non-balles avant-pied de Bumrah dans l’avant-dernière fin.

Cela signifiait qu’ils n’avaient besoin que de cinq de la dernière et après que Hetmyer ait réduit la première balle de Pollard à quatre, un autre sans balle a scellé la victoire pour les Capitals, qui ont évolué à égalité de points avec les leaders des Royal Challengers Bangalore.

