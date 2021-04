Rishabh Pant a conduit les Capitals de Delhi à la victoire dans le Super Over

Les capitales de Delhi ont vu les Sunrisers Hyderabad avec la dernière balle d’un IPL Super Over alors qu’ils se disputaient une bagarre mordante à Chennai – avec David Warner laissé en ruine sans réussir à faire passer sa batte au-dessus de la ligne.

Kane Williamson a frappé 66 pas dehors alors que Sunrisers a répondu à 159-4 de Delhi avec 159-7 – l’équipe de Williamson marquant 15 de leur finale, aidée par le monstre six de Jagadeesha Suchith au large de Kagiso Rabada.

Le skipper de Sunrisers, Warner, est sorti avec Williamson pour le Super Over de son équipe, peut-être surprenant étant donné que l’Anglais Jonny Bairstow avait déjà frappé 38 balles sur 18, dont quatre six et trois quatre.

L’échec de Warner à traîner sa batte sur la ligne après avoir fouetté la dernière livraison d’Axar Patel à Midwicket signifiait que les Sunrisers ont été déduits d’une course et ont dû se contenter d’un total de sept, et non de huit.

Le relâchement de l’Australien est revenu le hanter alors que Delhi a remporté la victoire avec une jambe au revoir sur le dernier ballon de Rashid Khan pour infliger la quatrième défaite des Sunrisers en cinq matches cette saison.

Delhi, en revanche, a maintenant remporté quatre sur cinq après avoir triomphé dans le premier Super Over de la saison et n’est maintenue au sommet du classement que par les Super Kings de Chennai en raison du taux de course net.

Les 53 de Prithvi Shaw sur 39 balles et les contributions du détenteur de Orange Cap Shikhar Dhawan (28), Rishabh Pant (37) et Steve Smith (34no) avaient auparavant levé les Capitals à un peu moins de 160 après avoir choisi de jouer au bâton.

L’ouvreur de Delhi Prithvi Shaw a marqué son huitième IPL cinquante

Shaw et Dhawan en ont mis 81 pour le premier guichet de Delhi, avant que Pant et Smith ne partagent un stand de 56 points pour leur troisième, les Sunrisers comptant le coût d’un trio de captures perdues.

Les hommes de Warner auraient dû casser la tribune d’ouverture sur 26 seulement pour que Kedar Jadhav renverse Dhawan sur cinq à mi-chemin de la couturière Siddarth Kaul.

Le pantalon a été abandonné le 20 par Khaleel Ahmed à la jambe courte et fine, Smith renversé le 14 par Kaul au troisième homme court.

Siddarth Kaul a emballé deux guichets pour Sunrisers

Kaul (2-31) a expié à la 18e place, ayant Pant et Shimron Hetmyer (1) pris dans les profondeurs et ne concédant que deux points, mais le cher Khaleel (0-42) – qui avait été critiqué pendant trois quatre quatre consécutifs par Shaw dans le premier au-dessus – a été croqué pour un six et un quatre par Smith dans une finale de 14 points.

Bairstow s’est ensuite replié dans l’attaque de Delhi après avoir réussi à renverser un renvoi rattrapé par Ravichandran Ashwin, puis à avoir été lâché dans les profondeurs par Hetmyer alors qu’il était sur un.

Jonny Bairstow est le quatrième homme le plus rapide à 1000 courses IPL

L’Anglais – qui est devenu le quatrième homme le plus rapide à 1000 courses IPL, franchissant le cap à sa 26e manche, cherchait sur la bonne voie pour son deuxième cinquante d’affilée et troisième de la campagne.

Mais, une balle après avoir cloué son quatrième six, il a giflé Avesh Khan (3-34) à Dhawan à mi-course et a rejoint le capitaine Warner dans le pavillon – Warner avait déjà été épuisé pour six.

Williamson a maintenu les Sunrisers à flot dans la poursuite alors que les joueurs autour de lui tombaient pour des scores à un chiffre – Axar, jouant son premier match de la saison après la quarantaine du coronavirus, épinglant Abishek Sharma (5) et Rashid (0) lbw de livraisons successives en route vers les chiffres de 2-26.

Le 16e IPL cinquante de Kane Williamson est venu en vain

Sunrisers a pris le jeu en prolongation, grâce massivement à Suchith (14no off 6), qui a fracassé deux quatre à l’avant-dernier d’Avesh alors que l’exigence était de 24 sur neuf balles, puis cet énorme maximum de la couturière sud-africaine Rabada dans le dernier.

Delhi est ensuite apparu comme favori après avoir été mis huit pour gagner et a continué à triompher – la quatre troisième balle inversée de Pant a pris une partie de la pression et après une balle à points ensuite, les Capitals ont remporté une victoire passionnante avec des byes successifs.

Regardez plus d’action IPL lundi alors que les Punjab Kings affrontent Kolkata Knight Riders à Ahmedabad. La couverture commence à 14 h 50 sur Sky Sports Cricket.