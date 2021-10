IPL : le superbe siècle de Ruturaj Gaikwad en vain pour Chennai alors que le Rajasthan chasse 190 avec style | Nouvelles de cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Rajasthan Royals ont atteint leur objectif de 190 en 17,3 overs pour battre les Chennai Super Kings dans l’IPL et s’assurer que le siècle de Ruturaj Gaikwad est vain.

Les Rajasthan Royals ont atteint leur objectif de 190 en 17,3 overs pour battre les Chennai Super Kings dans l’IPL et s’assurer que le siècle de Ruturaj Gaikwad est vain.

Ruturaj Gaikwad a marqué un siècle sensationnel en vain alors que les Rajasthan Royals se sont frayé un chemin vers un objectif de 190 en seulement 17,3 overs pour vaincre les Chennai Super Kings et raviver leurs espoirs de barrage en Premier League indienne.

Gaikwad (101 pas sur 60 balles) a atteint les cent premiers depuis la reprise du tournoi aux Emirats Arabes Unis et le quatrième de la saison, avec Jos Buttler et Sanju Samson du Rajasthan et Devdutt Padikkal des Royal Challengers Bangalore ayant fait des tonnes en Inde plus tôt cette année.

Gaikwad a réussi cinq six et neuf quatre lors de son premier siècle IPL, qu’il a décroché dès la dernière balle des manches en battant le lanceur des Royals Mustafizur Rahman pour un maximum imposant sur le midwicket profond.

Le joueur de 24 ans est passé de cinquante à trois chiffres en seulement 17 balles – le dépassant le capitaine des Punjab Kings KL Rahul en tant que meilleur buteur de la compétition 2021 – tandis que son stand ininterrompu de 55 de 22 livraisons avec Ravindra Jadeja (32no off 15) est venu au milieu des Super Kings pillant 89 points de leurs six derniers overs alors qu’ils affichaient 189-4 à Abu Dhabi.

Pourtant, ce total s’est avéré insuffisant alors que l’ouvreur des Royals, âgé de 19 ans, Yashavi Jaiswal (50 sur 21) a créé une cinquantaine de 19 balles lors d’un stand d’ouverture exaltant de 77 avec Evin Lewis (27 sur 12) à l’intérieur de six overs, avant Shivam Dube ( 64 sur 42), le capitaine Samson (28 sur 24) et Glenn Phillips (14 sur 8) ont mené leur équipe vers une victoire de sept guichets avec deux overs et demi à revendre.

Jaiswal est allé six, six, quatre, six de Josh Hazlewood dans un cinquième de 22 points alors qu’il courait vers son premier IPL cinquante, tandis que Dube a écrasé six six consécutifs de Moeen Ali dans le 10e en route vers 31 balles jeune fille d’un demi-siècle.

Dube et Phillips étaient deux des cinq changements de personnel pour les Royals alors qu’ils cherchaient à mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives, avec Liam Livingstone l’un de ceux abandonnés après des scores de 25, un, quatre et six.

Le coéquipier de Livingstone en Angleterre, Sam Curran, a été rappelé par Chennai mais a eu une nuit à oublier, remportant des chiffres de 0-55 sur quatre overs après avoir été 0-56 sur quatre overs lors de son match précédent contre les Kolkata Knight Riders.

L’étonnante victoire des Royals les a propulsés à la sixième place, à égalité de 10 points avec Kolkata, quatrième, dans une course bloquée pour les play-offs, avec seulement un taux de course net séparant ces deux équipes ainsi que les Punjab Kings, cinquièmes et septièmes. -a placé les Indiens de Mumbai avant les deux derniers matchs de groupe.

Pendant ce temps, la défaite de Chennai a mis fin à une série de quatre victoires, bien que les hommes du MS Dhoni soient déjà assurés de terminer parmi les quatre premiers et chercheront désormais à se tailler une place dans les deux premiers, ce qui leur donnerait deux chances de gagner. la finale le 15 octobre.

Bangalore contre Kings XI Vivre de

Calcutta contre Hyderabad Vivre de

Gaikwad ne méritait pas d’être du côté des perdants, montrant sa classe dès le premier ballon du match alors qu’il conduisait le sertisseur des Royals Akash Singh pour un formidable quatre consécutifs au sol.

Parmi les autres faits saillants, citons les six consécutifs de Rahul Tewatia au 15e, puis le 16e d’Akash pour 17, mais le couronnement est venu du dernier ballon alors qu’il lançait Mustafizur pour six pour sceller son siècle et passer à 508 courses pour le campagne.

Rujturaj Gaikwad est le meilleur coup de talent spécial 👏🏻👏🏻👏🏻 – Rashid Khan (@rashidkhan_19) 2 octobre 2021

L’accélération de Ruturaj Gaikwad à travers les overs intermédiaires est si bonne. Signe de classe. Il est prêt à jouer à un niveau supérieur. – Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 2 octobre 2021

Gaikwad – qui a mis 57 avec Moeen Ali (21 sur 17) pour le troisième guichet – semblait en danger de manquer trois chiffres alors que Jadeja dominait la frappe dans les derniers overs.

Mais l’ouvreur a fait grève avec deux livraisons restantes et après une première balle de point, il a craqué le suivant pour le maximum de jalons.

Rurutaj Gaikwad a transformé son septième IPL cinquante en un premier cent avec une brillante manche à Abu Dhabi

Les courses ont continué à couler dans la poursuite du Rajasthan, commençant lorsque les ouvreurs Lewis et Jaiswal ont battu 13 frontières entre eux en cinq overs.

Lorsque Lewis et Jaiswal sont partis, Dube – qui a dominé un stand de 89 sur 58 balles avec Samson – a repris le gros coup alors que les Royals se dirigeaient vers une victoire augmentant le taux de course.

Il y a un double en-tête IPL en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. Regardez les Royal Challengers Bangalore contre les Punjab Kings à partir de 10h50, puis les Kolkata Knight Riders contre les Sunrisers Hyderabad à partir de 14h50.