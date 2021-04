KL Rahul a frappé une cinquantaine d’invaincus pour les Punjab Kings alors qu’ils revenaient aux gains contre les Indiens de Mumbai

Un KL Rahul cinquante et un feu d’artifice tardif de Chris Gayle ont vu les Punjab Kings revenir à la victoire avec une victoire à neuf guichets sur les Indiens de Mumbai, corrigeant une diapositive de trois défaites consécutives.

Le Punjab a bien fait de limiter Mumbai à 131-6 au bâton en premier, malgré les meilleurs efforts de leur capitaine Rohit Sharma (63 sur 52 balles), mais la course poursuite s’est avérée être éprouvante sur une surface difficile.

Avec le taux requis grimpant rapidement alors que les rois se frayaient un chemin à 63-1 à la marque 11-over, Rahul (60no off 52) et Gayle (43no off 35) ont ensuite trouvé la limite et franchi la corde avec régularité dans les derniers overs pour remporter la victoire avec 14 balles à revendre.

Rajasthan vs Calcutta Vivre de

Le demi-siècle de run-a-ball de Rahul a été son plus lent jamais pour le Pendjab, mais il a terminé les choses au 18e rang de Trent Boult en enlevant 10 de ses deux balles suivantes, fracassant d’abord un six directement sur le sol, puis en dirigeant quatre vers le troisième. homme.

Auparavant, après avoir inséré les Indiens après avoir remporté le tirage au sort, Kings a réussi à les limiter à seulement 21 points dans le jeu de puissance d’ouverture à six points – avec la perte supplémentaire de Quinton de Kock pour trois.

Ishan Kishan (6) a suivi dans le septième, mettant fin à son pénible séjour de 17 balles dans l’enceinte alors qu’il cueillait Ravi Bishnoi (2-21).

Cela a incité Rohit à enfin relâcher le frein à main, et il a ouvert le huitième de Fabian Allen avec des limites dos à dos, avant de lancer le spinner antillais du bras gauche dans les gradins dans son prochain pour le premier maximum des manches.

Rohit a tiré Deepak Hooda pour six autres points au 12e, tandis que Suryakumar Yadav (33e sur 27) s’est mis à l’acte en lissant Arshdeep Singh au-dessus de la clôture de couverture supplémentaire profonde au 13e alors que soudainement les limites ont commencé à couler – la paire mettant sur 79 pour le troisième guichet.

Le plaisir de Suryakumar a été mis fin par Bishnoi pour ouvrir le 17e, voyant l’élan revenir dans la direction du Pendjab, avec Mohammed Shami (2-21) puis ramassant Rohit dans le cadre de deux grèves tardives pour le couturier à la mort. Mumbai n’a ajouté que 26 points pour la perte de quatre guichets lors des quatre derniers overs.

En contraste frappant avec le début lent des Indiens dans leurs manches, le Pendjab a pris un vol et était apparemment en route vers une victoire convaincante alors que Rahul et Mayank Agarwal (25 sur 20) ont couru pour un partenariat de cinquante en sept overs.

Le guichet d’Argawal à la huitième, cependant – se détacher à long terme de Rahul Chahar (1-19) – a provoqué une période de quatre points sans limite, au cours de laquelle seulement 11 points ont été ajoutés au score.

Gayle n’a eu que trois points à son nom à partir de ses 12 premières livraisons avant de frapper ses quatre premiers, tandis que la maîtrise antérieure de Rahul l’a abandonné aussi – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il craque la deuxième de trois six pour ses manches de la 14e pour passer à moins de deux. de son demi-siècle.

Le premier maximum de Gayle, un succès monstrueux depuis longtemps, est dûment arrivé dans le suivant et, avec le taux requis soudainement revenu en dessous d’un run-a-ball, lui et Rahul ont dirigé Kings vers ce qui s’est finalement avéré être une victoire confortable.

Regardez plus d’action IPL samedi alors que les Royals du Rajasthan affrontent Kolkata Knight Riders. La couverture commence à 14 h 50 sur Sky Sports Cricket.