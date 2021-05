IPL: Kieron Pollard écrase 87no sur 34 balles alors que Mumbai bat Chennai sur le dernier ballon du run-fest | Nouvelles de cricket

Kieron Pollard a battu huit six alors que les Indiens de Mumbai en poursuivaient 219 pour battre les Super Kings de Chennai

Kieron Pollard a battu 87 foudroyants sur seulement 34 balles alors que les Indiens de Mumbai ont terminé la deuxième poursuite la plus réussie de l’histoire de l’IPL avec une victoire de dernière balle et quatre guichets sur Chennai Super Kings lors d’un run-fest à Delhi.

Pollard a réussi huit six et six quatre alors que Mumbai a contré les 218-4 de Chennai avec 219-6. La victoire a été scellée lorsque Pollard a brouillé un deux de la dernière livraison de Lungi Ngidi après avoir fumé la précédente pendant six.

Les champions en titre, Mumbai, en avaient besoin de 16 au début de la finale, qui s’est jouée avec Pollard refusant un simple, frappant quatre quatre consécutivement, refusant un autre simple, frappant un lancer complet dans les gradins, puis complétant une deuxième manche après clipping à long-on.

La poursuite de Mumbai n’est derrière que les 226-6 Rajasthan Royals réalisés contre les Punjab Kings aux Émirats arabes unis la saison dernière et ont cassé la séquence de cinq victoires consécutives de Chennai dans un style dramatique alors que les Indiens se sont ralliés de 84-3 après 11 dépassements pour marquer les 135 requis du 54 final. des balles.

Pollard – largué le 68 par Faf du Plessis – a été le catalyseur, mais il y avait aussi des camées des frères Pandya Krunal (32 sur 23) et Hardik (16 sur 7) comme cinquantenaires pour Ambati Rayudu (72e sur 27), l’Anglais Moeen Ali (58) off 36) et Du Plessis (50 off 28) est venu en vain pour CSK.

Le demi-siècle de Moeen Ali est venu en vain pour Chennai

Moeen a crémé cinq six et autant de quatre lors d’un stand de 108 balles sur 61 avec Du Plessis avant que Rayudu ne se révèle encore plus destructeur en frappant sept six lors d’un partenariat ininterrompu de 102 sur 56 balles avec Ravindra Jadeja (22no off 22).

Les Super Kings ont perdu trois guichets pour quatre points une fois que Moeen a été renvoyé par Jasprit Bumrah (1-56) pour passer de 112-1 à 116-4, mais l’attaque de Rayudu les a vus piller 82 de leurs cinq derniers overs et Bumrah a enregistré le sort IPL le plus cher. de sa carrière.

Moeen a ensuite attrapé et joué Quinton de Kock (38 sur 28) alors que Mumbai passait d’un 71-0 prometteur à 81-3 dans leur poursuite massive, seulement pour Pollard – qui avait auparavant revendiqué deux guichets lors de l’oscillation de Chennai – pour faire tourner le jeu. sur sa tête avec des coups étonnants.

Moeen a sauvegardé ses manches avec le guichet de Quinton de Kock

Les Antillais ont dominé une alliance de 89 points à partir de 44 balles avec Krunal, au cours de laquelle il a frappé le cinquante le plus rapide de la saison IPL, à partir de 17 balles, et a frappé trois six au large de Jadeja au 13e, deux au large de Ngidi au 14e et quatre frontières au large de Shardul Thakur dans le 15e.

Les deux quatre quatre de Krunal et un six au large de Ngidi au 16e au-dessus ont réduit l’exigence à 50 nécessaires de 24 balles, mais Sam Curran (3-34) a fait basculer les choses dans le chemin de Chennai dans un 17e de deux points, au cours duquel il a également piégé Krunal lbw avec un yorker ponctuel.

Sam Curran a pris trois guichets pour CSK

Pollard a ensuite pris la 18e place de Thakur pour 17 points, mais aurait dû être rattrapé de longue date, où Du Plessis a commis une erreur rare – et cruciale.

Hardik a battu Curran pour des six consécutifs au 19e avant que le polyvalent anglais ne retire son homologue indien et le Néo-Zélandais Jimmy Neesham (0).

Pollard était en grève cruciale pour la finale et a remporté une superbe victoire pour Mumbai alors que le matelot sud-africain Ngidi a perdu son radar à la mort.

La défaite a été cruelle sur Moeen, Du Plessis et Rayudu, dont les demi-siècles provenaient respectivement de 33, 27 et 20 balles, mais Chennai a juste été époustouflé par Pollard dans un classique.

