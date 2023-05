IPL Final Live: La pluie recommence, CSK vs GT Title Clash Cut-off Time Out

CSK vs GT, finale IPL 2023, mises à jour en direct : Rain continue de jouer à cache-cache à Ahmedabad alors que la finale très importante de l’IPL 2023 entre les Super Kings de Chennai de MS Dhoni et les Titans du Gujarat de Hardik Pandya continue d’être retardée. Les couvertures sont bien en place au stade Narendra Modi et il n’y a pas encore d’heure de départ en vue. Le match peut commencer jusqu’à 21h35 sans qu’aucun dépassement ne soit réduit.Lire ce rapport spécial sur les conditions de jeu révisées, l’heure limite maintenant que la pluie a eu un impact sur la finale. Alors que l’intensité de l’averse augmentait fortement, accompagnée bientôt de tonnerre et d’éclairs, et que les fans qui avaient rempli les gradins en grand nombre, ont été forcés de chercher un abri et de se retirer dans les gradins. Les Chennai Super Kings de MS Dhoni sont à la poursuite de leur cinquième titre tandis que les Titans du Gujarat sont les champions en titre.(CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Voici les mises à jour en direct du match final de l’IPL 2023 entre le CSK et le GT, directement depuis le stade Narendra Modi à Ahmedabad :