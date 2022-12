IPL, FIFA World Cup Lead 2022 Charts dans les principales recherches de tendances sportives en Inde

Si 2021 nous a vu faire nos premiers pas prudents dans une ère post-pandémique, 2022 a marqué l’année où nous avons rebondi plus fort à bien des égards. Au cours de ce voyage, la recherche a aidé les gens à trouver un monde d’informations, qu’il s’agisse de questions sur des intérêts quotidiens, de nouvelles passions ou des sujets plus complexes. Alors que l’année touche à sa fin, il est temps de revenir sur les moments marquants de l’année qui ont amené les gens à chercher, à s’interroger et à célébrer sur un large éventail de sujets – avec le récapitulatif Year in Search 2022 en Inde.

Faits saillants sportifs

Notre passion pour le sport a atteint de nouveaux sommets cette année dans la recherche. Alors que la Premier League indienne était en tête du peloton des recherches tendances en Inde, les requêtes pour la Coupe du monde T20 et la Coupe d’Asie ont atteint un niveau record.

L’Inde a également dominé les tendances sportives dans le monde entier, obtenant les 5 premières places dans notre liste de matchs à la mode mondiale.

Le football a connu un enthousiasme similaire, les recherches pour la Coupe du Monde de la FIFA en cours ayant également culminé cette année et se classant parmi les recherches les plus populaires, avec la Super League indienne.

Sur la liste des événements sportifs, les moments sportifs féminins ont également brillé – en plus de marquer de nombreuses premières aux Jeux du Commonwealth, y compris la victoire historique de l’équipe féminine indienne de boulingrin qui a émergé comme l’une des principales questions autour de ce moment – la Coupe du monde de cricket féminin. a fait ses débuts dans les recherches les plus populaires d’événements sportifs.

Kabaddi et Tennis ont complété la liste des événements sportifs tendances avec la Pro Kabaddi League, l’Open d’Australie et Wimbledon.

Consultez les listes ci-dessous pour une ventilation des événements sportifs, des matchs et des personnalités du sport à la mode cette année.

