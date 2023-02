IPL féminin : Charlotte Edwards, ancienne capitaine de l’Angleterre, entraînera les Indians de Mumbai lors du tournoi inaugural | Nouvelles du cricket

L’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards entraînera les Indians de Mumbai lors de la première édition de la Women’s Indian Premier League qui se tiendra en mars.

Les cinq franchises ont été vendues pour 465 millions de livres sterling le mois dernier avec les équipes IPL existantes de Mumbai, Royal Challengers Bangalore et Delhi Capitals.

Deux nouvelles franchises ont également été achetées et seront basées à Ahmedabad et Lucknow.

Edwards – qui a été capitaine de l’Angleterre à la Coupe du monde T20 et aux titres de Coupe du monde 50+ en 2009 et à trois victoires dans la série Ashes – a impressionné en tant qu’entraîneur depuis sa retraite en tant que joueur, menant les Vipers du Sud à deux titres Rachael Heyhoe Flint Trophy et un Charlotte Succès de la Coupe Edwards.

La joueuse de 43 ans a également entraîné Southern Brave lors de finales consécutives des Hundred et cet hiver a mené les Sydney Sixers à la finale de la Women’s Big Bash League.

Image:

Edwards a entraîné les Southern Vipers au titre de la Charlotte Edwards Cup en 2022





Edwards sera soutenu à Mumbai par l’entraîneur et mentor de bowling Jhulan Goswami et l’entraîneur au bâton Devieka Palshikaar.

L’enchère IPL féminine est fixée au 13 février

La vente aux enchères des joueuses IPL féminines devrait avoir lieu le 13 février.

Chaque équipe peut acheter un minimum de 15 et un maximum de 18 joueurs, dont sept joueurs de cricket étrangers.

Image:

La capitaine néo-zélandaise Sophie Devine déclare que l’IPL est “la prochaine étape” du cricket féminin





La capitaine néo-zélandaise Sophie Devine a déclaré: “Vous parlez de plafonds de verre et je pense que la WPL sera la prochaine étape. Je suis vraiment excitée à ce sujet.

“En tant que joueuses de cricket, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vécu auparavant. À toutes les échelles, ça va être gênant. C’est le mot dont nous avons parlé.

“Certaines personnes vont être ramassées, d’autres non, et vous allez avoir une valeur attachée à ce que vous valez, en tant qu’êtres humains.

“Ce n’est pas le plus beau [thing]pour être parfaitement honnête, mais c’est aussi un travail et c’est pour cela que nous nous sommes nommés.”